Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Бес попутал": опубликовано видео с извинениями сторонников Навального за нападения и оскорбления в адрес полицейских

"Бес попутал": опубликовано видео с извинениями сторонников Навального за нападения и оскорбления в адрес полицейских

"Бес попутал": опубликовано видео с извинениями сторонников Навального за нападения и оскорбления в адрес полицейских

Телеграмм-канал "Блок" опубликовал видео с извинениями сторонников Алексея Навального, задержанных на несанкционированных акциях. В ролике нарушители раскаиваются в своем поведении и приносят извинения сотрудникам полиции.

Житель Петербурга, ударивший сотрудников ДПС, принес свои извинения. 

"Сотрудники ДПС выполняли свои обязанности, и я помешал им это делать. Мог помешать скорой, которая ехала выполняя свой долг… врачам выполнять свой долг, в чем тоже раскаиваюсь и, если есть возможность, приношу извинения всем потерпевшим", — заявил мужчина.

Уроженец Москвы, который выкрикивал оскорбления в адрес полицейских на несанкционированной акции в Калининграде, признался, что сделал это, будучи пьяным.

"Я совершил очень некрасивый поступок. Я оскорбил полицейских, которые охраняют нашу страну, охраняют Калининград. И приношу перед всеми: перед военнослужащими, перед полицейскими — свои извинения, потому что это все было сказано, скажем так, в пьяную морду и я не мог собой управлять. Больше такого не повторится", — признался молодой человек на камеру и призвал всех не повторять его поступки.

Сторонник Навального из Астрахани, тоже находившийся на незаконной акции в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял полицейских и фотокорреспондента местного СМИ. Он объяснил свое поведение тем, что его "бес попутал".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

«Укрэнерго» заявило об угрозе для страны: события ночи 25 января
«Укрэнерго» заявило об угрозе для страны: события ночи 25 января
Алена Апина попала в «черный список» украинского Минкульта
Алена Апина попала в «черный список» украинского Минкульта
"Бес попутал": опубликовано видео с извинениями сторонников Навального за нападения и оскорбления в адрес полицейских
"Бес попутал": опубликовано видео с извинениями сторонников
Российское движение школьников в День студента возвело по всей стране зачетки из снега и льда и призвало ровесников к осознанному выбору профессии﻿﻿﻿
Российское движение школьников в День студента возвело по всей стране
Запад использует Прибалтику как инвестора своего ВПК — эксперт
Запад использует Прибалтику как инвестора своего ВПК — эксперт
В МИД анонсировали отключение Украины от энергосистем России и Беларуси
В МИД анонсировали отключение Украины от энергосистем России и
Власти Крыма готовы принять комиссара Совета Европы по правам человека
Власти Крыма готовы принять комиссара Совета Европы по правам человека
Какой знак вас никогда не полюбит согласно гороскопу
Какой знак вас никогда не полюбит согласно гороскопу
Армения, Азербайджан и Россия обсудят восстановление транспортных связей
Армения, Азербайджан и Россия обсудят восстановление транспортных
Законы Васту: путь к гармонии в вашем доме
Законы Васту: путь к гармонии в вашем доме
Студенты ОмГПУ приняли участие в волонтерском проекте «Педагогический – врачам»
Студенты ОмГПУ приняли участие в волонтерском проекте «Педагогический
В Санкт-Петербурге пройдет Звездный лыжный поход школьников
В Санкт-Петербурге пройдет Звездный лыжный поход школьников

Топ на сегодня

В СБУ оценили возможность российского вторжения в Украину
В СБУ оценили возможность российского вторжения в Украину
Посольство России в Кишиневе — США: Займитесь своими проблемами
Посольство России в Кишиневе — США: Займитесь своими проблемами
Ученые опасались, что извержение 1991 года погубило редкий вид мышей. Однако мыши по-прежнему живут на склонах вулкана
Ученые опасались, что извержение 1991 года погубило редкий вид мышей.
Чехия осудила российские власти за действия во время акции 23 января
Чехия осудила российские власти за действия во время акции 23 января
В Москве представили новую книгу РВИО "Освобождение Европы от нацизма: проблемы научной интерпретации"
В Москве представили новую книгу РВИО "Освобождение Европы от

Еще по теме

Сторонников Навального слегка побили в Питере, они зовут на помощь полицию (ВИДЕО)
Владимир Маркин извинился перед журналисткой за грубость
Прокуратура сняла на видео извинения выдававшего себя за прокурора петербуржца
СК начал проверку из-за оскорбления полицейских во время гонок на Gelandewagen