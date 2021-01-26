"Бес попутал": опубликовано видео с извинениями сторонников Навального за нападения и оскорбления в адрес полицейских

Вадим Карасев

Телеграмм-канал "Блок" опубликовал видео с извинениями сторонников Алексея Навального, задержанных на несанкционированных акциях. В ролике нарушители раскаиваются в своем поведении и приносят извинения сотрудникам полиции.

Житель Петербурга, ударивший сотрудников ДПС, принес свои извинения.

"Сотрудники ДПС выполняли свои обязанности, и я помешал им это делать. Мог помешать скорой, которая ехала выполняя свой долг… врачам выполнять свой долг, в чем тоже раскаиваюсь и, если есть возможность, приношу извинения всем потерпевшим", — заявил мужчина.



Уроженец Москвы, который выкрикивал оскорбления в адрес полицейских на несанкционированной акции в Калининграде, признался, что сделал это, будучи пьяным.

"Я совершил очень некрасивый поступок. Я оскорбил полицейских, которые охраняют нашу страну, охраняют Калининград. И приношу перед всеми: перед военнослужащими, перед полицейскими — свои извинения, потому что это все было сказано, скажем так, в пьяную морду и я не мог собой управлять. Больше такого не повторится", — признался молодой человек на камеру и призвал всех не повторять его поступки.

Сторонник Навального из Астрахани, тоже находившийся на незаконной акции в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял полицейских и фотокорреспондента местного СМИ. Он объяснил свое поведение тем, что его "бес попутал".