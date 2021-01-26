Более 3,5 тысячи учебных мест создано в школах Алтайского края за год

Влада Некрасова

В школах Алтайского края в 2020 году было создано 3680 мест, из них 790 в результате строительства новых школ, 2590 благодаря проведенной оптимизации существующих площадей в зданиях и 300 мест за счет капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Работа ведется в рамках нацпроекта «Образование».

В городе Камень-на-Оби в результате проведения капитального ремонта нового учебного корпуса лицея № 4 введено 300 новых мест для учащихся начальных классов.

Все кабинеты оснащены новой мебелью, в распоряжении педагогов – компьютеры, проекторы, интерактивные доски.

В Барнауле появилась школа на 550 мест, в селе Усть-Волчиха – школа на 140 мест, а в селе Ключи – дополнительная постройка к зданию средней общеобразовательной школы.