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Денежные потоки в феврале 2021 года: как привлечь богатство

Денежные потоки в феврале 2021 года: как привлечь богатство

Денежные потоки февраля будут непостоянными, поэтому шанс поймать за хвост финансовую удачу будет практически у всех. Эксперты в области биоэнергетики и астрологии рассказали, как привлечь богатство.


Есть несколько универсальных способов, позволяющих увеличить денежный поток. Пользуйтесь ими всегда, каким бы ни был тот или иной период. Помните о том, что деньги любят уверенность и оптимизм.

Период осторожности до 21 февраля

Меркурий до 21 февраля будет ретроградным. Это значит, что три первые недели месяца пройдут под эгидой негативной энергии данной планеты. Астрологи отмечают, что это чревато серьезными неурядицами у тех, чья работа связана с запоминанием информации, и с обработкой больших ее массивов.

Нужно проверять себя более тщательно. Не стоит совершать необдуманных поступков и рисковать. Осторожность поможет сохранить удачу при себе.

Также до 21 февраля желательно работать в офисе или дома, никуда не уезжая. Командировки могут серьезно подпортить планы и привести к новым финансовым потерям. Своевременный отдых и спокойная обстановка помогут принимать правильные решения и оставаться на плаву.


Еще один совет астрологов и экспертов сайта dailyhoro.ru касается коллег и окружающих людей в целом. Чем меньше вы будете работать в коллективе, тем будет лучше. Если придется взаимодействовать с людьми, то лучше делать это осторожно, с уважением.

Весь месяц будет очень сильной и созидательной Венера. Это значит, что у людей будет больше энергии. Не стоит в период с 1 по 21 число откладывать на потом важные дела. Венера дает силы тем, кто не ленится и не перекладывает ответственность на других. Обратное поведение отпугнет удачу.

Период большой удачи с 21 февраля

Меркурий в этот день вернется к своему нормальному состоянию. Это будет началом очень благоприятного временного отрезка. Большая финансовая удача будет ждать тех, кто не ждет у моря погоды, а действует.

Можно будет совершать дорогостоящие покупки, в том числе подарки близким людям. Это поможет поднять настроение себе и окружающим. В таком состоянии будет приятнее жить и работать.

С 21 февраля эксперты советуют также для привлечения денежных потоков заниматься поисками новых увлечений. Высока вероятность того, что вы сможете найти новое хобби, которое в будущем станет для вас источником дохода.

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По материалам: dailyhoro.ru

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