Финал конкурса «Воспитатель года России – 2020» пройдёт в Перми

Алексей Вольцев

Первый очный тур финала включает два испытания – «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Во втором очном туре конкурсантов ждут ещё два испытания – «Мастер-класс» и «Ток-шоу».

Подведение итогов конкурса, награждение победителя и лауреатов состоится 14 февраля.

В настоящее время проходит заочный тур: эксперты жюри оценивают конкурсные материалы, а участники завершают подготовку к очному финалу.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

В 2019 году главный приз конкурса – «Хрустальную жемчужину» – получил педагог детского сада «Школа Рыцарей и Принцесс» города Перми Евгений Пепеляев.