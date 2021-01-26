Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » FKA Twigs поделилась подробностями абьюзивных отношений с Шайей Лабафом: "Мне не разрешалось смотреть мужчинам в глаза"

FKA Twigs поделилась подробностями абьюзивных отношений с Шайей Лабафом: "Мне не разрешалось смотреть мужчинам в глаза"

FKA Twigs поделилась подробностями абьюзивных отношений с Шайей Лабафом: "Мне не разрешалось смотреть мужчинам в глаза"

Чуть больше месяца назад 32-летняя певица Талия Барнетт, выступающая под псевдонимом FKA Twigs, подала в суд на своего бывшего бойфренда, 34-летнего актера Шайю Лабафа, обвинив его в сексуальном насилии и абьюзивном поведении (из-за этого его даже сняли с номинации на "Оскар").

Вчера певица в подкасте Grounded with Louis Theroux поделилась подробностями их взаимоотношений. Звезда рассказала, что познакомилась с актером на съемках фильма "Милый мальчик" в 2019 году, и сначала у них был "интенсивный медовый месяц". Но потом, когда Лабаф стал "проверять ее эмоциональные и духовные рамки", в их отношениях все изменилось.

Мое милое обращение с официантом или вежливость по отношению к кому-то могли расцениваться как флирт или желание вступить в отношения с кем-то еще, хотя я просто заказывала пасту. Мне говорили, что если бы я любила его, то не смотрела бы мужчинам в глаза. Такова была моя реальность в течение четырех месяцев. До конца наших отношений мне не разрешалось смотреть мужчинам в глаза,

— поделилась Талия.

Она добавила, что смотрела в пол, когда они появлялись на публике, и даже оградила себя от семьи и друзей.


Шайа Лабаф и FKA Twigs

Она также рассказала, что Лабаф требовал от нее ежедневной порции ласки: ей нужно было целовать возлюбленного и повторять, как сильно она его любит, не меньше определенного количества раз. А если она не выполняла эту "норму", актер ругал ее часами и заставлял ее чувствовать себя самым плохим человеком на свете.

Он будил меня по ночам, чтобы обвинить в самых разных вещах. Он обвинял меня в том, что я смотрю в потолок и думаю, как мне от него уйти, в том, что я хочу быть с кем-то другим. И всегда это происходило между четырьмя и семью часами утра,

— сказала она.


Певица сказала, что ее отношения с актером повлияли на ее состояние. После расставания с ним любой шорох или звук, от которых она просыпалась потом по ночам, могли вызвать у нее паническую атаку. У нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Она также отметила, что никогда раньше и представить не могла, что ей придется пройти через нечто подобное. Однако, по ее словам, уход от Лабафа казался ей невозможным.


Я чувствовала себя настолько контролируемой, растерянной, униженной, что страх уйти и понимание того, что мне нужно проделать огромную работу, чтобы вновь чувствовать себя хорошо, подавляли меня,

— сказала она.

В поданном в суд иске против актера певица также утверждала, что Лабаф намеренно заразил ее венерическими заболеваниями, а также рассказала, что он всегда держал пистолет рядом с кроватью.

То, через что я прошла с Шайей, было худшим, через что я когда-либо проходила в своей жизни,

— говорила она.

После публичного признания FKA Twigs ее поддержали и другие знаменитые женщины, также пострадавшие от действий актера.


Поддержку Лабафу оказала его возлюбленная, дочь актрисы Энди Макдауэлл Маргарет Куэлли, которая, несмотря на все обвинения, стала с ним встречаться. Правда, их роман продлился недолго — через несколько недель после его начала они расстались.

Сам Лабаф вину признал и сказал, что его алкоголизму и агрессии "нет оправдания". Сейчас он собирается отправиться на лечение в рехаб.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

FKA Twigs поделилась подробностями абьюзивных отношений с Шайей Лабафом: "Мне не разрешалось смотреть мужчинам в глаза"
FKA Twigs поделилась подробностями абьюзивных отношений с Шайей
Снятие негативного влияния: 4 ситуации, когда нужно сделать это незамедлительно
Снятие негативного влияния: 4 ситуации, когда нужно сделать это
РФПИ: «Спутник V» вскоре будет зарегистрирован более чем в 25 странах
РФПИ: «Спутник V» вскоре будет зарегистрирован более чем в 25 странах
ВОЗ: Пандемия повлияла на психическое здоровье населения планеты
ВОЗ: Пандемия повлияла на психическое здоровье населения планеты
Рейтинг Форекс брокеров
Рейтинг Форекс брокеров
Наталья Ионова поздравила мужа Александра Чистякова с днем рождения и поделилась семейными снимками
Наталья Ионова поздравила мужа Александра Чистякова с днем рождения и
Денежные потоки в феврале 2021 года: как привлечь богатство
Денежные потоки в феврале 2021 года: как привлечь богатство
«Укрэнерго» заявило об угрозе для страны: события ночи 25 января
«Укрэнерго» заявило об угрозе для страны: события ночи 25 января
Алена Апина попала в «черный список» украинского Минкульта
Алена Апина попала в «черный список» украинского Минкульта
"Бес попутал": опубликовано видео с извинениями сторонников Навального за нападения и оскорбления в адрес полицейских
"Бес попутал": опубликовано видео с извинениями сторонников
Российское движение школьников в День студента возвело по всей стране зачетки из снега и льда и призвало ровесников к осознанному выбору профессии﻿﻿﻿
Российское движение школьников в День студента возвело по всей стране
Запад использует Прибалтику как инвестора своего ВПК — эксперт
Запад использует Прибалтику как инвестора своего ВПК — эксперт

Топ на сегодня

В СБУ оценили возможность российского вторжения в Украину
В СБУ оценили возможность российского вторжения в Украину
В Москве представили новую книгу РВИО "Освобождение Европы от нацизма: проблемы научной интерпретации"
В Москве представили новую книгу РВИО "Освобождение Европы от
«Положительная динамика» — врачи оценили состояние премьера Абхазии
«Положительная динамика» — врачи оценили состояние премьера Абхазии
"Меня выпроваживают как бомжа!": Собчак вспомнила, как оказалась "на дне" из-за алкоголя
"Меня выпроваживают как бомжа!": Собчак вспомнила, как оказалась "на
Увидеть уход Эрдогана и умереть: турецкий политик признался в сокровенном
Увидеть уход Эрдогана и умереть: турецкий политик признался

Еще по теме

Режиссер фильма "Милый мальчик" Альма Харель поддержала певицу FKA Twigs, обвинившую Шайю Лабафа в насилии
Шайя Лабаф с возлюбленной FKA twigs прилетели на фестиваль Sundance Film Festival
Шайа Лабаф встречается с Маргарет Куэлли: первое видео пары
Шайа ЛаБаф бегает с возлюбленной FKA twigs после расставания с Мией Гот