Главы МИД Ирана и России обсудят Нагорный Карабах

Алексей Вольцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 26 января, встретится со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Иранский министр прибудет в Москву из Баку в рамках турне, которое посвящено урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Эта тема, как ожидается, и станет одной из главных на предстоящих переговорах. Вместе с тем, стороны также не обойдут вниманием проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вопросы, связанные с преодолением кризиса в Сирии.

Как ранее отмечал Лавров, Москва и Тегеран имеют схожие взгляды на решение этой проблемы Нагорного Карабаха. Так, по его словам, трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху от 9 ноября перекликается с предложениями Ирана положить в основу урегулирования именно региональный подход.

«Поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества и объединение значительных потенциалов России и Ирана может не только благоприятным образом сказаться на положении обоих государств, но и улучшить обстановку в регионе Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, создать дополнительные условия для обеспечения там устойчивого мира и стабильности», — указали в российском дипведомстве в преддверии встречи министров.

Ситуация вокруг СВПД всегда была предметом тесного и интенсивного диалога между Москвой и Тегераном. Так, в прошлом году, несмотря на все трудности из-за пандемии, Зариф прилетал в Россию для обсуждения этой темы три раза с достаточно короткими промежутками.

Судьба соглашения переживала критический этап во время президентства в США Дональда Трампа, администрация которого в 2020 году приложила много усилий, чтобы похоронить иранскую сделку. Россия и Иран, наоборот, раз за разом подтверждали свою решимость противостоять этому давлению и отстоять СВПД.

С избранием нового американского президента Джозефа Байдена надежды на более взвешенный подход Вашингтона и возвращение сторон к ядерной сделке возродились. Сотрудники его администрации уже отметились рядом обнадеживающих сигналов по этому вопросу, хотя пока на официальном уровне США и Иран делают достаточно разнонаправленные заявления.

Это же касается и проблематики сирийского урегулирования.

«Позиции Москвы и Тегерана по сирийской проблематике во многом совпадают. Сохраняется активное взаимодействие наших стран в рамках астанинского процесса урегулирования в Сирии», — добавили на Смоленской площади.

Накануне визита Зарифа в российском дипведомстве также обратили внимание на активное развитие двухсторонних отношений. Этой позитивной динамике соответствует и интенсивность контактов между Москвой и Тегераном на разных уровнях, в том числе и на высшем.

«Возросла интенсивность политического диалога — в минувшем году президенты России и Ирана четырежды общались по телефону», — напомнили в МИД РФ.

Стороны также отмечают обоюдную нацеленность на расширение экономических связей и увеличение товарооборота. В текущем году в этих целях планируется провести очередное заседание Действующей постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Этому также способствует интенсификация межрегиональных связей.

«Намерены и далее расширять взаимовыгодные связи с Ираном, продолжать сотрудничество в интересах региональной стабильности и международной безопасности. Рассчитываем на укрепление позитивных тенденций во всех сферах российско-иранского взаимодействия», — заключили на Смоленской площади.