Исаев призвал не впадать в формализм в работе с молодёжью

Алексей Вольцев

Из произошедших 23 января событий, связанных с несогласованными акциями, нужно извлечь уроки - прежде всего в части работы с молодёжью. Об этом сказал первый зампред парламентской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Нужно наполнять реальным содержанием принятый по инициативе президента закон о патриотическом воспитании, о воспитательной работе в образовательных учреждениях. Это не должно стать формальностью, с молодёжью нужно работать постоянно и ежедневно», — сказал он журналистам.

Исаев рассказал, почему акции 23 января считаются незаконными

Исаев отметил, что долг депутатов Госдумы — излагать свою позицию, встречаться с людьми и объяснять им происходящие события. «Нужно объяснять, почему наша страна подверглась атаке и почему очень важно сейчас сохранять выдержку, дисциплину, следовать законам и обеспечить в конце этого года законные демократические выборы, на которых сам народ определит, кто будет представлять его интересы в Государственной Думе и куда должна развиваться страна дальше», — резюмировал депутат.

В минувшую субботу, 23 января, в ряде городов России прошли несогласованные акции в поддержку политика Алексея Навального.

В конце августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолёта Томск — Москва. Его госпитализировали сначала в Омске, а затем перевезли в Берлин. Позднее правительство ФРГ заявило, что пациент был отравлен ядом типа «Новичок». 17 января оппозиционер вернулся в Россию, в аэропорту его задержали полицейские на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому политика объявили в розыск за нарушения условий испытательного срока. Позже суд арестовал его на 30 суток.

В декабре 2014 года суд признал Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве. Тогда оппозиционера приговорили к 3,5 года условно, брата — к 3,5 года колонии общего режима.