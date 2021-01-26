Иван Дорн и Александр Гудков будут вести шоу «Орел и решка»

Анастасия Иванова

Двое мужчин будут ведущими впервые в долгой истории телевизионного проекта. "Мы с Дорном на "Орле и решке" как Дава с Бузовой — не успели пожениться, как тут же разругались и разошлись. Но мы даже переплюнем их, наша история будет круче!", — пошутил Александр Гудков, комментируя образование нового дуэта.Иван Дорн отметил, что когда-то в прошлом он не сумел пройти кастинг на роль ведущего "Орла и решки", поэтому давно мечтал все-таки реализовать этот замысел и стать ведущим суперпопулярного тв-проекта. Юбилейный сезон шоу, которым "Пятница" отпразднует десятилетие программы, стартует 15 февраля."Орел и решка" — шоу, в котором двое ведущих приезжают в один из городов мира, и бросают монетку, которая определяет, кто сможет потратить на отдых всего $100, а кто будет отдыхать, не ограничивая себя в тратах. Программа пользуется значительным успехом у российских зрителей, о чем красноречиво свидетельствует ее десятилетнее присутствие на ТВ.