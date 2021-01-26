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Эксперт выступил за запрет свободной продажи формы сотрудника полиции

Эксперт выступил за запрет свободной продажи формы сотрудника полиции

Существующих санкций за незаконное использование полицейского обмундирования явно недостаточно, нужно запретить свободную продажу формы сотрудника полиции, заявил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Необходимость в запрете свободной продажи форменного обмундирования полиции и Росгвардии становится острее с каждым днем. Форму стали чаще использовать блогеры в фейковых заявлениях, и это плохая тенденция», — считает Цветков.

По его мнению, пресечь незаконное использование форменного обмундирования полиции можно, введя запрет на её свободную продажу.

Хинштейн: за фейки с полицейской формой надо наказывать рублём


«Дело в том, что с использованием формы совершаются гораздо более серьезные правонарушения, тяжкие преступления. Люди доверяют человеку в форме, и это правильно, полиция и Росгвардия защищают общественный порядок и безопасность граждан. Но получается, что любой злоумышленник может совершенно спокойно приобрести форменное обмундирование и с его помощью совершать преступления. Это надо пресечь, и чем скорее — тем лучше», — подчеркнул эксперт.

Антон Цветков обратил внимание, что существующих санкций недостаточно, и даже если их ужесточить, то свободная продажа формы сведёт на нет все усилия законодателей.

«Запрет же на неё поможет предупредить как административные правонарушения, так и, что гораздо более важно, тяжкие преступления, и обезопасит как граждан, так и самих сотрудников правоохранительных органов», — добавил он.

Председатель Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на заседании комитета 26 января предложил ужесточить ответственность за фейковые заявления и действия с использованием полицейской формы.

Парламентарий сообщил об участившихся случаях, когда блогеры выдают себя за представителей силовых структур, демонстративно срывают погоны или заявляют об уходе со службы в знак протеста. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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