Как бороться с проволочником на картофеле?

Влада Некрасова

Если вы заметили черные точки снаружи клубней и внутри, значит грядку с картофелем облюбовал проволочник. Этот желтый червячок прогрызает туннели внутри картошки, и она становится непригодной в пищу.

Если нет желания травить картошку химическими препаратами, стоит попробовать одолеть проволочника с помощью проверенных и безопасных народных средств.

Народные, безопасные средства

Первое, что необходимо сделать на участке под картофель – глубоко перепахать его. Но делать это нужно не после уборки урожая, как чаще всего и происходит, а уже после заморозков.

Так вредитель окажется на поверхности земли, или очень близко, и погибнет от холода. Это самый простой и дешевый способ, как выманить проволочника из грунта.





Приманка для проволочника

Проволочник обитает на глубине около 20 см. Выманить червяков из-под земли можно с помощью очень простой приманки. Для этого необходимо взять кусочки картофеля, свеклы и замоченные отруби и закопать близко к поверхности земли.

Место, где закопана приманка, следует отметить колышком. Через пару дней вокруг приманки соберется червяк. Место следует раскопать, и всех вредителей уничтожить. Затем приманку вновь закапывают, а через пару дней все повторяют. С каждым разом можно будет увидеть, что проволочника на приманке становится все меньше и меньше.

Борясь с этим червяком важно учесть, что он может передвигаться только по вертикали. Поэтому личинки, которые находятся в стороне от приманки, могут не найти ее. Поэтому приманок желательно закопать несколько на небольшом расстоянии.

Через несколько дней можно будет увидеть, что проволочника стало очень мало. Такие приманки желательно закопать примерно за две недели до посадки картофеля или других огородных культур. Еще можно сделать ловушки из пророщенной кукурузы.

Народные средства против проволочника

Можно использовать против червячка марганцовку. Для этого необходимо приготовить очень слабый раствор и пролить им почву перед посадкой. Желательно вылить раствор прямо в лунку по литру на каждую.

Полезно также обрабатывать марганцовкой клубни перед самой посадкой. Для этого готовится раствор покрепче, и в нем замачивают посадочный материал на несколько минут. Но такой способ эффективен, если проволочника на участке немного.

По горсти в каждую лунку во время посадки следует класть луковую шелуху, которую очень не любит проволочник. По осени по участку следует прикопать хвою, чтобы прогнать проволочника.