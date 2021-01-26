Как сохранить семейный бюджет? 5 простых правил экономной стирки
Установка тарифного счётчика электрической энергии предусматривает разные временные градации подсчёта затрат электроэнергии. Это дает возможность перенести стирку в ночное время, когда одна стоимость квт/часа станет значительно дешевле, чем в течение дня. С помощью таймера отсрочки времени старта, которым снабжены современные машины, регулируют включение устройства в любое удобное время. Подсчитано, что за один цикл ночной стирки можно сэкономить до 80% электроэнергии.
Содержание
1 Загрузка барабана
2 Выбор стиральных средств
3 Дозировка стиральных средств
4 Температурный режим
5 Временной режим стирки
Загрузка барабана
При работе стиральной машины, неважно наполнен барабан полностью до максимально допустимого веса или частично, все ресурсы воды и электроэнергии будут затрачиваться одинаково. Стирка с полной загрузкой сокращает количество запусков, что уменьшит суммарный расход всех ресурсов.
Чересчур грязные вещи закладывают в барабан в меньшем количестве. В более свободном пространстве машинки белье двигается более активно и лучше отстирывается.
Выбор стиральных средств
Универсальный порошок удобен тем, что подходит для стирки вещей с различными загрязнениями, обладает высокой химической активностью, что вредно для некоторых изделий одежды. Подбор нескольких разных более дешёвых средств для каждого типа вещей под их индивидуальные особенности позволит экономить и защитить преждевременное разрушение волокон тканей.
Удобно и экономно пользоваться специальными гелями для стирки. Крышечка на бутылке позволяет наливать дозированное количество средства и не занимает много места.
Дозировка стиральных средств
Для разных типов загрязнений в целях экономии лучше не насыпать приблизительное количество стиральных средств, а придерживаться доз, рекомендованных в инструкции производителя с учетом для разных видов загрязнений.
Употребление мерного стаканчика приведет к экономному расходованию стирального порошка.
Температурный режим
Использование режима стирки на высоких температурах 60-90 градусов потребует на 40% большой затраты энергии на подогрев воды. Для многих вещей, особенно цветных, рекомендуется стирка в более умеренной, теплой среде.
Высокие температуры стирки требуются в случаях, когда стирают постельное белье, детские вещи или одежду с больного человека.
Временной режим стирки
Современные стиральные машинки снабжены множеством временных режимов. Многие вещи, как правило, не сильно загрязняются и не целесообразно их крутить часами. Достаточно выбрать 30-минутный «быстрый режим», который справится с потом и пылью на одежде.
Укороченный цикл стирки отлично справиться с задачей и позволит значительно экономить на электроэнергии.