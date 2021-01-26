Как сохранить семейный бюджет? 5 простых правил экономной стирки

Анастасия Иванова

Установка тарифного счётчика электрической энергии предусматривает разные временные градации подсчёта затрат электроэнергии. Это дает возможность перенести стирку в ночное время, когда одна стоимость квт/часа станет значительно дешевле, чем в течение дня. С помощью таймера отсрочки времени старта, которым снабжены современные машины, регулируют включение устройства в любое удобное время. Подсчитано, что за один цикл ночной стирки можно сэкономить до 80% электроэнергии.

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Загрузка барабана

При работе стиральной машины, неважно наполнен барабан полностью до максимально допустимого веса или частично, все ресурсы воды и электроэнергии будут затрачиваться одинаково. Стирка с полной загрузкой сокращает количество запусков, что уменьшит суммарный расход всех ресурсов.

Чересчур грязные вещи закладывают в барабан в меньшем количестве. В более свободном пространстве машинки белье двигается более активно и лучше отстирывается.

Выбор стиральных средств

Универсальный порошок удобен тем, что подходит для стирки вещей с различными загрязнениями, обладает высокой химической активностью, что вредно для некоторых изделий одежды. Подбор нескольких разных более дешёвых средств для каждого типа вещей под их индивидуальные особенности позволит экономить и защитить преждевременное разрушение волокон тканей.

Удобно и экономно пользоваться специальными гелями для стирки. Крышечка на бутылке позволяет наливать дозированное количество средства и не занимает много места.





Дозировка стиральных средств

Для разных типов загрязнений в целях экономии лучше не насыпать приблизительное количество стиральных средств, а придерживаться доз, рекомендованных в инструкции производителя с учетом для разных видов загрязнений.

Употребление мерного стаканчика приведет к экономному расходованию стирального порошка.

Температурный режим

Использование режима стирки на высоких температурах 60-90 градусов потребует на 40% большой затраты энергии на подогрев воды. Для многих вещей, особенно цветных, рекомендуется стирка в более умеренной, теплой среде.

Высокие температуры стирки требуются в случаях, когда стирают постельное белье, детские вещи или одежду с больного человека.

Временной режим стирки

Современные стиральные машинки снабжены множеством временных режимов. Многие вещи, как правило, не сильно загрязняются и не целесообразно их крутить часами. Достаточно выбрать 30-минутный «быстрый режим», который справится с потом и пылью на одежде.

Укороченный цикл стирки отлично справиться с задачей и позволит значительно экономить на электроэнергии.