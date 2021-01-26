Какой знак вас никогда не полюбит согласно гороскопу

Вадим Карасев

Есть люди, к которым другие люди в силу полной несовместимости не могут подобрать ключ. Именно о таких ситуациях и пойдет речь. Астрологи рассказали, с каким Знаком Зодиака у вас скорее всего не получится построить отношения.

Конечно, вероятность того, что любовь возникнет, существует в любой паре. Самое главное — пользоваться любовными талисманами, следить за Любовные">нашими любовными гороскопами и проявлять гибкость в отношениях. Очень часто для достижения счастья просто жизненно необходимо меняться. Не бойтесь это делать, и будет вам счастье.

Овен

У Овнов получается находить общий язык и нравиться очень многим людям. В этот список входят и Девы, но в такой паре все будет хорошо, только если это дружба или деловые отношения. Если дело доходит до любви, первоначальная страсть быстро исчезает. Овны любят хаос и динамику, а Девам нужен порядок. Это люди из разных Вселенных.

Телец

Самая минимальная вероятность возникновения чувств к Тельцу — у другого Тельца. Такой союз возможен, но в крайне редких случаях. Либо он будет либо очень недолговечным, либо ему не суждено будет состояться вовсе. Эти люди абсолютно не совместимы, потому что каждый из них жаждет внимания и хочет главную роль в отношениях.

Близнецы

Близнецов никогда не полюбят Скорпионы. Они прекрасно понимают, что им придется постоянно жить в ревности, ведь Близнецы обожают общаться, знакомиться и флиртовать. Скорпионы — очень мудрые люди, которые тщательно выбирают себе вторую половинку. На такую авантюру они точно не пойдут.

Рак

Если вы родились под Знаком Рака, то вас вряд ли полюбит Лев, который просто на дух не переносит привычек людей вашего Знака. Львы ненавидят, когда им говорят, что делать, а Раки делают это почти со всеми людьми из своего окружения. Такие отношения не сложатся с самого начала.

Лев

На самодовольных и самоуверенных Львов никогда не посмотрят Рыбы. Им становится не по себе от размера эго этих людей. Рыбы не хотят находиться рядом с тем, кто смотрит на окружающих свысока. Это против их правил, против их жизненного кредо.

Дева

Дев никогда не полюбят Стрельцы. Людям этого Знака не нравится чрезмерная привязанность Дев к дому и спокойной обстановке. Стрельцы — это личности, которым постоянно хочется чего-то нового, драйва, экспрессии, динамики, активности. Спокойные Девы кажутся им ужасно скучными.

Весы

Весы — люди, у которых нет ярко выраженных проблем с каким-то Знаком Зодиака. Практически любой союз с ними будет крепким. Ну а те, кому Весы чем-то не нравятся, готовы будут им это простить.

Скорпион

Есть люди, которые на дух не переносят Скорпионов. Речь идет о Водолеях. Сказать точно, что конкретно им не нравится, сложно. Астрологи предполагают, что Скорпионы не нравятся им, потому что их энергетика диаметрально противоположна. Водолеи и Скорпионы просто не могут найти общий язык.

Стрелец

Стрельцы не понравятся Девам и Козерогам, но нелюбовь Козерогов будет гораздо сильнее. С деловой точки зрения Козероги могут уважать Стрельцов, но полюбить они их точно не смогут, потому что им нужно полностью доверять человеку, а Стрельцы их доверие вряд ли захотят заслуживать.

Козерог

Козерогов вряд ли полюбят Близнецы. Причина довольно проста: Близнецы очень любят общение и стараются держаться подальше от закрытых людей, а Козероги являются именно такими. Вероятность того, что между Близнецами и Козерогами появится искра, минимальна.

Водолей

Раки терпеть не могут Водолеев, ведь у тех всегда все получается, они очень способные, умные, обучаемые, талантливые. Ракам не хватает веры в себя, которой в Водолеев хоть отбавляй. Здесь вступает в силу завистливость Раков, которые просто не могут принять тот факт, что кому-то работа и дела даются легче, чем им.

Рыбы

Рыбы обожают получать комплименты. То же самое любят и Весы, только в сотни раз сильнее. Именно поэтому Весы никогда не влюбятся в Рыб, ведь им хочется получить свою дозу внимания, а Рыбы им не могут этого дать, потому что сами ожидают того же.