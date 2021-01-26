"Каждый шаг давался с трудом": подруга Началовой о ее страданиях из-за болезни

Вадим Карасев

Дизайнер Аника Керимова откровенно рассказала изданию "Собеседник" о страданиях Юлии Началовой, которые популярная певица испытывала из-за болезни перед своей смертью.



Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года — певице было всего 38 лет. Звезда российской эстрады страдала от диабета и подагры, однако старалась не унывать.



"Юля в последнее время не могла ходить на каблуках. Ей каждый шаг давался с большим трудом. Я знала об этом", — рассказала Аника Керимова, которая навсегда запомнила Началову как светлейшего человека, заряжавшего всех вокруг позитивом.



Специально для страдавшей от боли певицы дизайнер создала специальную обувь с по-настоящему удобной колодкой.

Аника Керимова отметила, что перед смертью Началова испытывала чрезмерные нагрузки, отдавая себя телешоу "Один в один". Много времени и сил у исполнительницы отнимали бесконечные репетиции. Звезда даже стала забывать, что такое по-настоящему хороший сон.



"Помню, Юлька как-то пришла ко мне и говорит: "Я так хочу выспаться!" Она спала по пять часов в сутки, а иногда и того меньше. Я ей говорила: "Юля, тебе нужно больше отдыхать". Но она говорила: сейчас не могу. Наверное, из-за переутомления у нее и случился еще большой сбой в организме", — заявила подруга певицы.



Подруга певицы Лариса Долина в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале откровенно рассказала о заболеваниях, от которых страдала ее коллега.

"Мы все знали про проблемы Юли со здоровьем: и про анорексию, и про подагру. Умоляли ее лечиться, но она была такая самоуверенная, говорила, что ничего страшного не случится", — рассказала Лариса Долина.

Как отмечает Starhit, Дмитрий Ланской во время брака с Началовой якобы постоянно заставлял певицу худеть. Узнавшая о его измене Юлия решила, что это произошло из-за ее проблем с лишним весом, после чего на протяжении длительного времени пыталась похудеть, что едва не привело к анорексии.

"Конечно, мы постоянно говорили ей, что нужно остановиться, что это вредно для здоровья, но она не слушала. С Ланским я не пыталась разговаривать. А с чего мне с ним разговаривать? Он ничтожество, извините за выражение. Я этот брак Юли никогда не одобряла", — отметила Долина.

Одержимая диетами Юлия Началова посадила себе почки, что привело в будущем к развитию букета хронических заболеваний. "Конечно, нам очень тяжело. Каждый день думаем о том, что не помогли, не предотвратили", — признались родители Юлии Началовой.



Как писал NEWSTES, ранее были обнародованы последние голосовые сообщения Началовой из больницы.