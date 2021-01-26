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Кистехвостых скальных валлаби предлагают поселить на небольшом острове

Кистехвостых скальных валлаби предлагают поселить на небольшом острове

Биолог Шейн Моррис (Shane Morris) из Университета Тасмании предложил использовать национальный парк на острове Марайа для создания резервной популяции кистехвостых скальных валлаби — редких животных, чье положение стало еще более опасным после лесных пожаров в Австралии 2019–2020 годов.

Кистехвостые скальные валлаби (Petrogale penicillata) были описаны английским зоологом Джоном Грэем в 1827 году. Эти небольшие представители семейства кенгуровых обитают вдоль Большого Водораздельного хребта на востоке австралийского континента. Длина их тела — 51–58 см, еще от 50 до 70 сантиметров составляет хвост. Весят они от 5 до 8 килограммов. Как и другие скальные валлаби, этот вид способен обитать в труднодоступной скалистой местности. Свой длинный хвост они используют в качестве балансира, пробираясь по наклонным поверхностям, преодолевая уступы и расщелины.

Ареал кистехвостых скальных валлаби был сильно фрагментирован, и их численность сокращалась. Международный союз охраны природы отнес их к уязвимым видам. Ситуация стала еще более угрожающей после недавних лесных пожаров, которые охватили до 70 % их ареала и уничтожили значительную часть естественной среды обитания.

Шейн Моррис задумался о создании резервной популяции кистехвостых скальных валлаби за пределами обычных мест обитания и стал искать подходящие участки в Тасмании. Он пришел к выводу, что хорошим вариантом может стать остров Марайа у восточного побережья Тасмании. Сейчас этот остров, площадью чуть более ста квадратных километров, постоянного населения не имеет и вместе с окружающей акваторией входит в состав национального парка Марайа-Айленд. Посещают остров только туристы, работники парка и ученые.

Скалы на берегу острова. Фото: JJ Harrison

По мнению Морриса, каменистые участки острова хорошо подходят для жизни кистехвостых скальных валлаби. Еще одним положительным фактором он называет отсутствие на острове лисиц: эти завезенные из Европы и размножившиеся в Австралии хищники стали основным врагом скальных валлаби на континенте. Остров Марайа уже использовался австралийскими биологами в качестве убежища для других видов. Например, после начала эпидемии среди сумчатых дьяволов в Тасмании на острове Марайа была создана их резервная популяция. Моррис полагает, что теперь сумчатые дьяволы послужат ограничивающим фактором для скальных валлаби, не позволяя им достичь слишком большой численности и распространиться на равнинные участки острова.

Переселение за пределы естественного ареала обычно рассматривают в качестве крайней меры борьбы за сохранения вида. Критики указывают на невозможность предсказать все последствия появления нового вида в экосистеме. Однако в Австралии уже имеются успешные примеры использования такого метода для спасения исчезающих видов черепах. Моррис считает, что при нынешнем положении кистехвостых скальных валлаби пришла пора прибегнуть к этому радикальному средству.

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По материалам: polit.ru

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