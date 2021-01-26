Кистехвостых скальных валлаби предлагают поселить на небольшом острове
Биолог Шейн Моррис (Shane Morris) из Университета Тасмании предложил использовать национальный парк на острове Марайа для создания резервной популяции кистехвостых скальных валлаби — редких животных, чье положение стало еще более опасным после лесных пожаров в Австралии 2019–2020 годов.
Кистехвостые скальные валлаби (Petrogale penicillata) были описаны английским зоологом Джоном Грэем в 1827 году. Эти небольшие представители семейства кенгуровых обитают вдоль Большого Водораздельного хребта на востоке австралийского континента. Длина их тела — 51–58 см, еще от 50 до 70 сантиметров составляет хвост. Весят они от 5 до 8 килограммов. Как и другие скальные валлаби, этот вид способен обитать в труднодоступной скалистой местности. Свой длинный хвост они используют в качестве балансира, пробираясь по наклонным поверхностям, преодолевая уступы и расщелины.
Ареал кистехвостых скальных валлаби был сильно фрагментирован, и их численность сокращалась. Международный союз охраны природы отнес их к уязвимым видам. Ситуация стала еще более угрожающей после недавних лесных пожаров, которые охватили до 70 % их ареала и уничтожили значительную часть естественной среды обитания.
Шейн Моррис задумался о создании резервной популяции кистехвостых скальных валлаби за пределами обычных мест обитания и стал искать подходящие участки в Тасмании. Он пришел к выводу, что хорошим вариантом может стать остров Марайа у восточного побережья Тасмании. Сейчас этот остров, площадью чуть более ста квадратных километров, постоянного населения не имеет и вместе с окружающей акваторией входит в состав национального парка Марайа-Айленд. Посещают остров только туристы, работники парка и ученые.
Скалы на берегу острова. Фото: JJ Harrison
По мнению Морриса, каменистые участки острова хорошо подходят для жизни кистехвостых скальных валлаби. Еще одним положительным фактором он называет отсутствие на острове лисиц: эти завезенные из Европы и размножившиеся в Австралии хищники стали основным врагом скальных валлаби на континенте. Остров Марайа уже использовался австралийскими биологами в качестве убежища для других видов. Например, после начала эпидемии среди сумчатых дьяволов в Тасмании на острове Марайа была создана их резервная популяция. Моррис полагает, что теперь сумчатые дьяволы послужат ограничивающим фактором для скальных валлаби, не позволяя им достичь слишком большой численности и распространиться на равнинные участки острова.
Переселение за пределы естественного ареала обычно рассматривают в качестве крайней меры борьбы за сохранения вида. Критики указывают на невозможность предсказать все последствия появления нового вида в экосистеме. Однако в Австралии уже имеются успешные примеры использования такого метода для спасения исчезающих видов черепах. Моррис считает, что при нынешнем положении кистехвостых скальных валлаби пришла пора прибегнуть к этому радикальному средству.