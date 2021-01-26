Кэти Холмс сходила на свидание с бойфрендом, пока ее дочь Сури одна прогулялась по Нью-Йорку

Вадим Карасев

Даже промозглая погода, которая на днях установилась в Нью-Йорке, не заставила звезд, проживающих в этом городе, отказаться от любимых прогулок на свежем воздухе. Вчера на его улицах были замечены не только Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью Леей, но и 42-летняя Кэти Холмс с 33-летним бойфрендом Эмилио Витоло.





Эмилио Витоло и Кэти Холмс





Влюбленные, которые встречаются уже около полугода, вышли на прогулку в парных модных образах. Кэти выбрала клетчатое длинное пальто горчичного оттенка, а Эмилио тоже сделал ставку на клетку, но в красно-черном цвете. Пара вышла на улицу еще засветло и пробыла там до тех пор, пока окончательно не стемнело.









В этот же день папарацци успели заснять в Нью-Йорке и 14-летнюю дочь Кэти Холмс, Сури, которую она родила в браке с Томом Крузом. Девочка не стала мешать свиданию мамы и отправилась на прогулку по городу в одиночестве. Сури, которая обычно выделяется своими модными луками, на этот раз подобрала расслабленный и комфортный образ: на девочке были пудрово-синий пуховик, черные джинсы и угги классического коричневого оттенка. На прогулке Сури заглянула в несколько магазинов, но вышла оттуда без крупных покупок.





Сури Круз

Напомним, что Кэти Холмс и Эмилио Витоло были впервые замечены вместе в сентябре прошлого года: после тех снимков у поклонников не возникало сомнений в том, что они действительно пара, а не просто друзья. С тех пор влюбленные практически не расстаются, а иногда берут на свои совместные прогулки и Сури. По словам инсайдеров, актриса и сын известного нью-йоркского ресторатора и шеф-повара по-настоящему счастливы вместе и ведут себя словно влюбленные подростки.



