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Когда появилась первая печатная карта России

Когда появилась первая печатная карта России

Первая печатная карта Руси появилась в XVI веке. Предположительно она датируется 26 января 1525 года. Первые требования к геодезии ввели также во времена Ивана Грозного. 

Самые ранние упоминания о геодезических измерениях на Руси встречаются в летописях, начиная с X века. Площади участков нужно было знать, чтобы рассчитывать налоги. Планы отдельных участков стали появляться в XIV веке. Такие чертежи на коре берёзы понадобились для описания владений. Позже стали создавать картографические описания  частей страны и всего государства.  

В 1497 году  был составлен «Чертёж московских земель», а в 1525 году путешественник и дипломат Дмитрий Герасимов подготовил по описаниям и опросам «Писцовую карту России». Путешественник побывал в Италии, встретился с картографом Баттистой Аньезе, и тот на основе труда Герасимова создал первую печатную карту Руси — карту Московских земель. По одной из версий, она датируется 26 января 1525 года.

На её основе в 1548 году была выпущена Карта Московии, изданная в Венеции в составе «Руководства по географии» Клавдия Птолемея. Издание уже содержало 60 старых карт и чертежей вновь открытых земель.

В 1552 году, по свидетельствам историка и географа Василия Татищева, царь Иоанн IV повелел «землю измерить и чертёж государства сделать». При царе было издано первое  руководство по геодезии, которое называлось «Книга, именуемая геометрия, или землемерие радиксом и циркулем … глубокомудрая, дающая лёгкий способ измерять места самые недоступные, плоскости дебри».

О дате создания Большого чертежа всего Московского государства  историки спорят, указывая разное время составления — от 1552 до 1599 года.  Позже  эту карту редактировали и дополняли.  К ней составили «Книгу Большому чертежу» — описание земель. Списки «Книги» издавали несколько раз, а чертёж не сохранился.

В те времена составляли также большое количество схем отдельных городов и уездов. В архивах Ивана IV было несколько ящиков чертежей и перечень 248 карт.

Отображать границы России на картах предлагают по новым требованиям


Что же касается инструкций, как надо межевать земли, первые межевые законы были собраны в «Соборном Уложении» в 1649 году, а в 1735 году Сенат утвердил подробные инструкции. Расстояния должны были мерить цепями длиной в 10 саженей (примерно 21,336 метра) с полуаршинными звеньями (35,56 см).

Сегодня все требования к геодезической и картографической деятельности регулирует федеральный закон «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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