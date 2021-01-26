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Коронавирус в Украине: В Минздраве заявили об "оптимистичной статистике"

Коронавирус в Украине: В Минздраве заявили об "оптимистичной статистике"
Недельная статистика относительно распространения коронавируса в Украине улучшилась благодаря усиленному зимнему карантину, считает глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом он сообщил во время пресс-брифинга в понедельник, 25 января.
"За прошедшую неделю было выявлено 30 612 случаев заболевания коронавирусной болезни. Это почти на 14 тысяч меньше, чем на позапрошлой неделе", - сказал он.
На прошлой неделе были госпитализированы 11 630 человек, а это, по словам министра, меньше, чем было на позапрошлой неделе, когда были госпитализированы 13 555 пациентов.
"Также сохраняется тенденция по количеству выписанных из больниц: оно больше, чем количество госпитализированных. Статистика достаточно оптимистичная и указывает на улучшение ситуации", - заявил Степанов.
Глава украинского Минздрава считает, что карантин, который был введен в Украине с 8 по 24 января, даст положительный результат на будущее.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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