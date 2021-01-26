Лунный день сегодня 26 января 2021 года

Вадим Карасев

Лунный календарь — это целая база знаний, объединяющая в себе многовековой опыт и наблюдения астрологов за ночным светилом. Старайтесь следовать советам экспертов, чтобы быть удачливее в делах и в любви.

Сегодня легко поддаться иллюзиям. Есть шесть главных причин того, почему люди теряются в жизни. В этот вторник вероятность потерять связь с реальностью возрастет. Помните об этих причинах, чтобы не встать на путь поражений и проблем.

Фаза Луны: начинается 14 лунный день. Он пройдет под управлением Рака. Астрологи отмечают, что многие наши действия будут зеркальными. Как поступаем мы, так будут поступать и с нами. Также Луна поможет увидеть первые плоды наших трудов и последствия принятых ранее решений.

Магнитные бури 26 января: на Солнце не было замечено вспышек, поэтому магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

экономия;сдержанность;уединение;умеренная самокритика.обман;споры;эгоизм;чрезмерная критика в свой адрес.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru в этот день советуют заниматься небольшими делами по дому. Не стоит начинать ничего слишком сложного, например, ремонт: он может затянуться надолго. Можно сделать перестановку мебели и немного убраться. В 14 лунный день домашние дела не должны быть главной целью. Пусть они станут возможностью отвлечься от работы, дурных мыслей. Воспринимайте уборку как активный отдых.

Что надеть в этот вторник

Из одежды стоит отдать предпочтение чему-то сдержанному и аккуратному, не притягивающему много внимания. Сегодня лучше оставаться в тени, чтобы не наживать врагов. Одежда с большим обилием черных и серых тонов будет идеально гармонировать с такими камнями-талисманами, как опал, обсидиан и гематит. Из украшений можно отдать предпочтение платиновым, керамическим или мельхоровым изделиям.

Любовь и отношения 26 января

Если кто-то из окружающих укажет на ваш недостаток, сделает замечание или выскажет критику, не обижайтесь. Стоит задуматься над тем, что вам сказали. В словах людей будет много правды. Если же вас, наоборот, кто-то похвалит, примите с достоинством и эти слова. Обязательно поблагодарите человека. Люди на растущей Луне в Раке склонны говорить правду.





Перед началом новых отношений стоит тщательно взвешивать все за и против, проверять совместимость. Старайтесь не попадать под чужое влияние. Не нужно подражать кому-то, следовать непрошеным советам. Это время, когда любители масок, обманов и интриг становятся аутсайдерами.

Финансы и работа в 14 лунный день

Сохраняйте трезвый рассудок. На работе как можно меньше общайтесь с лицемерами и токсичными личностями. Все важные дела и переговоры следует отложить. Займитесь лучше тем, на что не уйдет много нервов и сил. Если решите взяться за крупный проект, то встретитесь с препятствиями на пути.

Судебные разбирательства и дорогостоящие приобретения сегодня недопустимы. Очень хорошо, если в этот вторник у вас выходной. В целом день отлично подходит для монотонной работы и чтения. Повезет фрилансерам и людям, работающим в одиночку. Большие финансовые трудности ждут любителей риска и авантюр.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Это время расцвета и возвращения вредных привычек. В такие дни людей мучают ночные кошмары, появляется ощущение, будто кто-то пытается помешать их счастью. Для сохранения нормального настроения и продуктивности стоит оставаться самокритичными. Постарайтесь не переедать сегодня, не заниматься слишком много спортом, не бездельничать. Истина в гармонии и умеренности. Излишества будут вредны.