Лунный календарь стрижки волос на февраль 2021 года

Вадим Карасев

Стрижка волос — это не только процедура, меняющая имидж, но и отличный способ сохранить волосы сильными и крепкими, а также привлечь в жизнь позитивные перемены. В лунном календаре на февраль перечислены лучшие дни для стрижки, а также время, когда поход к мастеру может завершится неудачно.

Уход за волосами во все времена занимал особое место в жизни людей, ведь по поверьям именно в волосах заключена исключительная сила и защита. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к рекомендациям астрологов, чтобы использовать энергетику Луны и созвездий себе во благо, ухаживать за локонами и благодаря стрижке в определенные дни привлекать важные и нужные перемены.

1 февраля: в первый день февраля, когда Луна убывает в знаке Девы, стрижка волос станет настоящим спасением от хандры и дурных мыслей. Поход к стилисту астрологи рекомендуют планировать на первую половину дня.

2, 3 февраля: Луна убывает, перемещаясь в созвездие Весов. Лучшим днем для смены прически будет 2 число. В это время укороченная стрижка поможет укрыться от недоброжелателей и восстановить запас энергии. 3 февраля стрижку волос лучше заменить ухаживающими процедурами.

4, 5 февраля: Стричь волосы под влиянием стареющей Луны в Скорпионе чревато возникновением неурядиц и неприятностей. Астрологи рекомендуют отложить стрижку, чтобы не стать жертвами всевозможных неудач.

6, 7 февраля: влияние созвездия Стрельца будет немногим лучше, и в эти дни стоит также отказаться от стрижки волос. В это время лучшим решением будет уход с помощью целебных трав и домашних масок, насыщающих кожу головы и волосяные луковицы витаминами.

8, 9 февраля: Луна в Козероге проведет два дня, однако стричь локоны можно лишь 8 числа. В этот день энергетика будет нейтральной, поэтому астрологи рекомендуют освежить прическу без кардинальной смены имиджа.

10, 11 февраля: стареющая Луна в Водолее и последующее Новолуние 11 февраля — дни, не подходящие для смены прически. В это время стричь локоны — к привлечению неудач и проблем с самочувствием.

12, 13 и 14 февраля: Луна в Рыбах проведет три дня, однако самым удачным по энергетике будет 13 число. Короткая стрижка в этот день поможет стать увереннее и дать отпор недоброжелателям.

15, 16 февраля: рост Луны в Овне — время, опасное своей импульсивной энергетикой. Тем, кому нужно подстричься, стоит выбрать для этого 15 число. 16 февраля есть риск остаться недовольными результатом и испортить локоны.

17, 18 и 19 февраля: три дня Луна проведет в Тельце, и это время подходит для смены прически. Самыми благоприятными днями для стрижки будут 18 и 19 числа: в это время возрастает шанс привлечь в жизнь финансовое изобилие.

20, 21 февраля: Луна продолжает свой рост, перемещаясь в Знак Близнецов. Это время нейтрально для стрижки, и смена прически никак не повлияет на настроение и состояние волос. В эти дни астрологи рекомендуют проводить профилактику от секущихся кончиков и подравнивать локоны на несколько сантиметров.

22, 23 и 24 февраля: влияние Луны в Раке пробуждает тонкие струны души, и в такое время важно не ошибиться с выбором стрижки. Неудачный результат сильно разочарует и может стать источником негативных эмоций.

25, 26 февраля: под влиянием созвездия Льва стричь локоны астрологи рекомендуют всем тем, кому хочется перемен в жизни. В это время приветствуются смелые образы, которые помогут поверить в себя и дать отпор своим обидчикам, а также повысить самооценку за счет приятных комплиментов новому имиджу.

27, 28 февраля: Рост Луны и последующее полнолуние в Деве — не лучшее время для кардинальной смены имиджа. Стричь волосы 27 числа можно, однако доверить процедуру лучше всего близким людям, чтобы укрепить родовую связь. В день Полнолуния локоны лучше оставить в покое.