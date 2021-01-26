Манекены для связывания и мечты о "комнате боли": бывшая девушка Арми Хаммера рассказала новые подробности отношений с актером

Вадим Карасев

В прессе появляются все новые и новые подробности о 34-летнем Арми Хаммере и его специфических предпочтениях в сексуальных практиках. Рассказать о личном опыте общения с голливудской знаменитостью не так давно решила 22-летняя Пейдж Лоренц, которая встречалась с Арми несколько месяцев в конце прошлого года.

На днях девушка дала интервью DailyMailTV, где сделала в том числе шокирующее признание, что Хаммер вырезал у нее на лобке первую букву своего имени. Теперь со слов девушки стало известно и о том, что актер хранил манекены в подвале своего семейного дома, который он делил со своей бывшей женой Элизабет Чэмберс и их двумя маленькими детьми в Лос-Анджелесе. По словам Пейдж, на них он практиковался в связывании женщин. Речь идет о технике шибари — эротического бондажа, широко распространенного и в БДСМ.





Пейдж Лоренц

Он сказал мне, что у него были манекены в подвале его семейного дома, где он жил с Элизабет, чтобы практиковать техники связывания веревкой. Честно говоря, это меня пугало. Это было действительно странно. Я никогда раньше не слышала ничего подобного,

— призналась девушка.

Рассказ Лоренц о подвальных манекенах подтвержден фотографиями, размещенными в сети другой предполагаемой бывшей любовницей, известной в Instagram как Настя Д. (речь, скорее всего, идет о блогере Dominastya, которая первой рассказала о пристрастии Хаммера к БДСМ).

На скриншотах сообщений из Snapchat, якобы отправленных Насте Д. Хаммером, был изображен манекен, обтянутый красной веревкой, со стороны спины можно заметить и своеобразный поводок. Изображения были размещены в аккаунте, где бывшие любовницы Арми и партнерши по переписке делятся своим опытом общения со знаменитостью.









Я подумал о том, насколько совершенна твоя грудь, и попытался придумать нагрудные ремни, у которых была бы ручка посередине твоих идеальных сисек,

— такое сообщение от Арми можно увидеть на скриншоте.

Лоренц также утверждала, что Хаммер говорил ей о желании задушить свою собаку, валлийского терьера по кличке Арчи.

Он сердился на свою собаку и говорил: "Я собираюсь убить эту собаку, я бы задушил ее, если бы тебя не было здесь",

— сказала она, отметив, что все-таки не верит, что он когда-либо на самом деле причинял боль животному.





Арми Хаммер

После того как в сети появились БДСМ-переписки Хаммера с жестокими фантазиями, включающие насилие и каннибализм, многие заподозрили, что у Хаммера есть психические проблемы. Лоренц же назвала своего бывшего любовника "милым и добрым, но склонным к манипуляциям".

Думаю, ему определенно понравилось, что я была моложе. Он всегда заставлял меня носить нижнее белье и связывал меня. Я просто согласилась на это и позволила этому случиться, я просто пыталась доставить ему удовольствие. Он говорил что-то вроде: "Я хочу откусить кусок твоей кожи и съесть его". И он так сильно меня кусал, иногда до повреждений на коже,

— рассказала девушка.

Адвокат Хаммера категорически отверг выдвинутые против него обвинения, назвав их "явно не соответствующими действительности".

Любые взаимодействия с этим человеком или любыми другими его партнерами взаимно обсуждались и были полностью согласованными,

— приводит слова адвоката DailyMail.com.





Но Лоренц говорит, что хотела рассказать о своем опыте, чтобы, в первую очередь, защитить других женщин, а не посадить Арми в тюрьму.

Я вовсе не пытаюсь осудить БДСМ как практику. Но я думаю, что опасные мужчины иногда используют это как предлог, чтобы оскорблять женщин и причинять им боль ради собственного сексуального удовольствия. Я призываю его к ответственности, и я думаю, он знает, что причинил много боли женщинам, даже если он не хочет признавать это прямо сейчас. И сила в количестве таких голосов. Эта ситуация ужасна, это так несправедливо по отношению к его детям, и я думаю, что все просто возмущены и шокированы,

— заявила Пейдж.

Девушка также вспоминала, что актер брал чемоданчик с инструментами для БДСМ-игр в дом своей матери в Далласе, где пара провела День благодарения.

Он действительно думал, что его фантазии были нормальным поведением в БДСМ. Но любой мужчина, который мечтает вырезать кости, съесть их, заняться сексом с обмякшими женскими телами, представляет опасность для всех женщин. Его действия и поведение опасны и разрушительны в эмоциональном и психологическом плане,

— сказала девушка.





Пейдж Лоренц с Арми Хаммером и его мамой

Кроме того, Пейдж отмечала, что в первую же ночь Арми просил называть его "папочкой или сэром".

Я хочу, чтобы Арми обратился к своим демонам, увидел боль и травмы, которые он причинил мне и другим женщинам,

— сказала девушка в интервью DailyMailTV.

Лоренц отметила, что у нее не было мыслей идти в полицию, потому что она наивно верила заверениям Хаммера, что это нормально.

Я была влюблена, а он подчинил меня, внушил, что я никогда не буду с кем-то, кто лучше него,

— говорила Пейдж.

Бывшая любовница Хаммера также затронула тему увлечения актера запрещенными веществами и намекнула на то, что он и ее склонял к приему наркотиков.

Он сильно пьет и любил принимать галлюциногены. Он принимает все, кроме героина. Он принимал DMT, экстази, кокаин, грибы и кислоту,

— призналась Лоренц, вспоминая время, проведенное с актером.





Девушка также вспомнила самое начало отношений и знакомство с Арми.

В ту первую ночь Арми сказал мне, что он садомазохист. Я понятия не имела, что он имел в виду, и думала, что это просто такой же культ, как сайентология. Арми заставил меня посмотреть фильм "Секретарша" с Мэгги Джилленхол. Он хотел, чтобы я примерила на себя ситуацию, когда героиня находит смысл в жизни через доминирующего партнера и БДСМ. Затем он попросил провести "ночи строгого протокола", что является стандартным сценарием БДСМ, когда один из партнеров определяет все, начиная с одежды и заканчивая тем, что именно мы будем делать. У нас было много таких ночей, но они становились все мрачнее и мрачнее,

— вспомнила Лоренц.

Однажды в конце ноября в арсенале Арми появились сделанные на заказ ножи.

Он хотел игр с ножом, когда он будет махать лезвием надо мной или скользить им по моей коже. Он был одержим этим, но обычно не резал меня. Однако в ту ночь он решил, что хочет заклеймить меня как свою собственность и вырезать свое имя на моем теле. Он попытался объяснить это как жест своей приверженности тому, чтобы мы были вместе в долгосрочной перспективе. Я не была уверена, что он говорил всерьез, когда он посмотрел на мое тело и сказал: "Где я должен вырезать букву А на тебе?". И, прежде чем я успела сообразить, он воткнул кончик ножа мне в плоть,

— рассказала Пейдж, отметив, что Арми не извинился за содеянное, хотя видел, что она расстроена. Лоренц также заявила, что Хаммер говорил ей, что она должна быть горда его укусами, ведь это "любовные укусы".









У нас никогда не было просто нормального секса, потому что он всегда хотел чего-то необычного. Он любил ролевые игры, где я притворялась студенткой, а он был моим профессором,

— сказала Пейдж, отметив, что Хаммер признавался ей, что хотел бы иметь специальную игровую секс-комнату, как у Кристиана Грея в "Пятидесяти оттенках серого" (речь о так называемой "красной комнате боли").

Впрочем, Лоренц рассказала, что смогла увидеть и другую сторону характера Арми.

Он казался мне очень неуверенным. Иногда он действительно открыто рассказывал о расторжении брака и семейных проблемах. Он плакал в моих объятиях о том, как он любит своих детей и считает Элизабет отличной матерью. Но в других случаях он демонизировал свою жену. А еще он рассказал обо всех женщинах, с которыми был, из-за чего я подумала, что он все время изменял ей, и о проблемах с родителями, которые не дают ему покоя. Я не задавала вопросов, я просто слушала, потому что чувствовала, что мы доверяем друг другу. Теперь я думаю, что многое из этого было лишь поиском внимания. Это была игра, достойная "Оскара".

Пейдж также поделилась впечатлениями от встречи с мамой Арми, Дрю Энн, во время празднования Дня благодарения в Далласе.





Это был редкий момент, когда я чувствовала, что у нас нормальные отношения, потому что он посчитал, что у нас все достаточно серьезно, чтобы встретиться с его семьей. Я сразу же подружилась с его мамой, которая была очень доброй и внимательной. Но даже рядом с ней Арми называл меня своим "маленьким питомцем".

Но Лоренц также чувствовала напряжение между матерью и сыном.

Он сказал мне, что однажды ночью его мать облила его голову маслом, произнося тайные молитвы, утверждая, что внутри него были демоны. Это казалось странным, она производит впечатление милой женщины с традиционными христианскими ценностями. Но теперь я чувствую, что она знала, что у него есть темная сторона.

Вскоре после этого Пейдж приняла решение расстаться с актером.

Я написала ему тем утром, что не думаю, что нам стоит видеться. Возможно, я надеялась, что он изменится или попытается все исправить, но вместо этого он ответил: "Хорошо, я понимаю". Вскоре после этого он уехал, чтобы навестить свою семью на Каймановых островах на Рождество, но сказал мне, что не хочет ехать, поскольку ему одиноко и грустно,

— поделилась Лоренц.





Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер

Девушка также с теплотой отозвалась о бывшей жене Арми, Элизабет Чэмберс, с которой он официально расстался в прошлом году.

Элизабет действительно умный, любящий и заботливый человек. Мы были на связи. Элизабет всегда поддерживала меня, и она хочет, чтобы я рассказала свою правду. Я просто не могу выразить всю благодарность ей. Я чувствую, что ей так тяжело, она прошла через ад с ним,

— отметила Лоренц.

Пейдж также выразила обеспокоенность, что новые девушки могут пострадать от отношений с Хаммером.

Люди, которые знают Арми, говорят, что у него уже есть три новых "питомицы", одной из которых 19 лет. Я беспокоюсь за ее безопасность. После того, что случилось со мной, я не могу представить, что она переживает, даже если она может пока не осознавать физическую и психическую травму,

— сказала Пейдж.

Об интервью Пейдж Лоренц также писал блогер JH.