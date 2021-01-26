Может ли нанести вред оливковое масло

Лидия Мартынова

С давнего времени оливковое масло считают даром богов. Это продукт, который подарила сама природа. И это название оно получило неслучайно. Люди Средиземноморья регулярно употребляют в пищу оливковое масло. Они являются эталонами красоты, молодости и стройности. В масле содержится уникальный состав полезных веществ. А главной особенностью является 100 % усвояемость всех питательных соединений. Статья детально расскажет о полезных и вредных свойствах оливкового масла.

Полезные свойства

Является антиоксидантом. Очищает организм от свободных радикалов.Содержит в большом количестве витамин Е. Соединение влияет на усвоение витаминов: К и А. Благодаря данной взаимосвязи, обеспечивается красота кожи, волос и ногтей. Происходит внешнее омоложение.Оказывает положительный эффект на работу пищеварительной системы. Это проявляется в эффектах: улучшение работы желудка, нижнего отдела кишечника, печени и поджелудочной железы. Оказывает регенеративное действие при воспалительных и язвенных процессах желудка и двенадцатиперстной кишки. Применяя 1 десертную ложу с утра на голодный желудок в течение 3 месяцев, происходит заживление язвенных дефектов, уменьшаются воспалительные явления в стенке пищеварительного тракта.У масла имеется слабый слабительный эффект.Компоненты обладают желчегонным действием. Продукт является уникальным. Так как другие разновидности масел не имеют такого эффекта.Это продукт, который является профилактикой заболеваний сердца и сосудов. Это обеспечивается благодаря содержанию омега -3 – жирных кислот. Они предотвращают от развития атеросклероза, разрушают бляшку и препятствуют ее отложению в сосудистой стенке. Является профилактикой развития инсульта и инфаркта. 3 столовые ложки масла в день будут поддерживать сердечную мышцу в норме.





Вредные свойства

В составе масла содержится олеиновая кислота. Она влияет на стимуляцию гена, который подавляет активность онкологических клеток. Этим обеспечивается защита от рака различной локализации.Масло является полезным для детей и беременным. Благодаря содержанию жирных кислот, происходит рост и развитие клеточных структур головного мозга, нервной и костной систем. При добавлении оливкового масла в пищу грудничков, происходит медленный переход на взрослую еду. Жиры, которые содержаться в оливковом масле похожи по составу с материнским молоком. Его рекомендуется добавлять в пюре малышу.Масло является лучшим средством для жарки пищи. Оно отлично подходит для приготовления блюд, так как при воздействии высокого температурного режима оно не горит, сохраняет свои полезные свойства и структуру, не окисляется. Для любителей здорового питания это отличный выбор.Активно используется в косметологии. Обеспечивает сохранение красоты и здоровья кожи.Противопоказан к применению людям, которые страдают от воспаления желчного пузыря. Из-за наличия выраженного желченного эффекта может произойти обострение патологии.Не рекомендуется злоупотреблять маслом. Норма – 2 столовые ложки в день. Оливковое масло, как и другие виды масел является калорийным.Не рекомендуется применять масло, которое не прошло термическую обработку. При нагревании оно будет терять полезные свойства и наносить вред здоровью человека.