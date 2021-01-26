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На конкурсе «Большая перемена» стартовала неделя самоуправления

На конкурсе «Большая перемена» стартовала неделя самоуправления

25 января в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» стартовала Неделя самоуправления «Меняй мир вокруг!». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Впервые авторами постов и мастер-классов, ведущими прямых эфиров и инициаторами челленджей недели станут сами участники конкурса «Большая перемена».

Модераторами недели «Меняй мир вокруг!» выступят представители региональных команд «Большой перемены» Булат Юсупов и Диана Москвина из Республики Марий Эл, Фёдор Владимиров и Екатерина Некрасова из Пермского края, Софья Аванесян и Николай Соколов из Ставропольского края, Натэлла Дьячкова и Василиса Крень из Московской области.

Участники конкурса узнают о том, что такое креативная экономика, как преобразовать городское пространство и как реализовать себя в творчестве. Также они расскажут о направлениях работы своих региональных команд.

Неделю открыл онлайн-лекторий «Меняй мир вокруг: как преобразовать пространство в своём городе?», который провела руководитель Академии городских технологий «SREDA» Юлия Зубова.

26 января школьники познакомятся с книгами о креативных индустриях, а мастер-класс по йоге от участников «Большой перемены» поможет жителям мегаполиса настроиться на продуктивную работу.
27 января участники конкурса узнают о том, как реализовать себя в творчестве.
28 января состоится презентация региональных команд «Большой перемены». Также в этот день участники конкурса Роман Ковалёв и Руслан Родькин из Республики Мордовия, Ксения Кочеткова из Псковской области, София Теппеева из Санкт-Петербурга, Натэлла Дьячкова из Московской области и Анастасия Онохова из Кировской области расскажут о своём волонтёрском проекте «Дай пять!».
29 января в сообществе конкурса состоится онлайн-лекторий «Креативная экономика – экономика идей» с участием директора Университета креативных индустрий «Universal University» Екатерины Черкес-заде.
30 января в течение всего дня школьники смогут принимать участие в традиционной акции «Большой перемены» «Добрая суббота». Кроме того, в этот день координаторы региональных команд «Большой перемены» подведут итоги Недели самоуправления в рамках телемоста «Меняй мир вокруг!».

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

С 31 октября по 5 ноября 2020 года в МДЦ «Артек» состоялся финал первого сезона «Большой перемены». Победителями конкурса стали 600 старшеклассников: 300 учеников 9–10-х классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся 11-х классов получили по 1 миллиону рублей. Эти средства они смогут направить на оплату обучения. Кроме того, у них появится возможность добавить 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9–10-х классов получили по 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путёвки в МДЦ «Артек».

20 лучших школ получили финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. А педагоги, подготовившие победителей, получили по 150 тысяч рублей.

Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения Российской Федерации, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».
Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.

# Общество
По материалам: edu.ru

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