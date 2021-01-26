Наталья Ионова поздравила мужа Александра Чистякова с днем рождения и поделилась семейными снимками

Вадим Карасев

Вчера муж Натальи Ионовой Александр Чистяков отмечал день рождения — ему исполнилось 48 лет. В честь этого 34-летняя певица поделилась в соцсетях серией личных снимков и поздравила супруга с праздником.





Мой любимый, с днем рождения! Хорошо, что ты есть! Ты очень любишь свою семью и близких, ты любишь жизнь и делишься всем, что имеешь! Ты всегда призываешь к совершенствованию, видишь талант и потенциал, умеешь вселить силу духа и веру в себя, замотивировать и дать нужный совет! Ты не прекращаешь учиться и учить нас! Желаю тебе крепкого здоровья, бодрости духа, дзена во всем. Ну и никогда не скучать! Последнее я тебе гарантирую,

— написала она.

Автором этой пляжной фотосессии, кстати, стал Федор Бондарчук.

Поздравила именинника не только его жена, но и дети. Младшая дочь пары, девятилетняя Вера (супруги также воспитывают 13-летнюю дочь Лидию и сына Чистякова Александра от первого брака. — Прим. ред.), преподнесла своему отцу праздничный торт со свечами.





Для певицы вчерашний день был во многом особенным — день рождения отмечал не только ее супруг, но и мама, по случаю чего Наталья также поделилась архивными снимками.





В этом году Наталья Ионова и Александр Чистяков отметят 15-ю годовщину брака. Последние несколько лет нередко появлялись слухи о разладе в отношениях пары — в сети даже говорили, что они собираются разводиться. Но даже если кризис в семье Натальи и Александра и был, то они его смогли преодолеть. А секрет счастливого брака артистка сформулировала так:

Залог счастливого брака, как мне кажется, — два самодостаточных человека с родом деятельности, целью и максимальной занятостью. И вот тогда появляется ощущение, что все время скучаешь!— считает она.



