Новосибирские школьники примут участие в олимпиаде «Город талантов»

Алексей Вольцев

С 15 по 28 февраля 2021 года Новосибирский городской открытый колледж проводит Всероссийскую открытую олимпиаду для учащихся 11-х классов общеобразовательных организаций «Город талантов». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

«Олимпиада проводится по пяти направлениям: экономика и право, реклама, дизайн, информационные технологии и программирование, гуманитарное образование. Победители и призеры олимпиады получат возможность бесплатного и льготного обучения в колледже по выбранному направлению, а также зачет результатов олимпиады в качестве вступительных испытаний», – уточняется в информационном релизе.

Олимпиада проходит в два этапа.

На первом этапе ребята выполняют задания по выбранному профилю в режиме онлайн, а те, кто продемонстрирует лучшие результаты, получают возможность принять участие очно в заключительном этапе. Финалистов ждут профильные задания и тематические дискуссии.

Учащиеся из других городов могут принять участие во втором этапе олимпиады удаленно с использованием технологий прокторинга. Финальные результаты будут опубликованы на сайте олимпиады «Город талантов» до 1 марта 2021 года.

Зарегистрироваться на участие в олимпиаде можно до 15 февраля.