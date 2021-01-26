Песков ответил, кому может принадлежать приписываемый Путину «дворец»

Анастасия Иванова

Приписываемый президенту РФ Владимиру Путину так называемый дворец в районе села Прасковеевка под Геленджиком, принадлежит одному или нескольким предпринимателям. Об этом сегодня, 26 января, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, не став разглашать их имена.

«Очевидно, что владельцем является предприниматель… Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. Один или несколько предпринимателей прямо или опосредованно владеют этим объектом», — сказал он, отвечая на вопрос о собственнике комплекса зданий.

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что Кремль «не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев».

«И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно», — добавил Песков.

По словам Пескова, журналистов, которые интересовались вопросом, что над дворцом под Геленджиком находится зона, в пределах которой нельзя летать, «переадресовали в ФСО».

«Они же говорят: „Почему охраняется ФСО?“ Вот, мы переадресовали журналистов в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», — заключил Песков.

ИА Newstes уже сообщало: президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи со студентами заявил, что так называемый дворец под Геленджиком, который ему приписан в «расследовании» блогера Алексея Навального, не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам. Он назвал это «монтажом и компиляцией». Как подчеркнул российский лидер, эти слухи специально были запущены, чтобы попытаться «промыть мозги» россиянам, которые посмотрели фильм блогера.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у президента нет дворца под Геленджиком, назвав фильм вернувшегося из Германии Навального лохотроном, псевдорасследованием и прогнозируемой информатакой. Спикер Кремля подчеркнул, что «вся собственность президента России декларируется ежегодно, она изложена в публикуемой ежегодной декларации». Пресс-секретарь также обратил внимание на то, что в конце псевдорасследования указаны реквизиты для перевода денег, пояснив, что это — главная цель подобных публикаций.

Напомним, что в Сети появились фильм и публикация, в котором рассказывается о комплексе резиденций под Геленджиком стоимостью 100 млрд рублей.

Дважды осужденный условно за хищения Навальный был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по «делу Ив Роше». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из ФРГ. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.





