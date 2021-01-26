Песков ответил, кому может принадлежать приписываемый Путину «дворец»
Приписываемый президенту РФ Владимиру Путину так называемый дворец в районе села Прасковеевка под Геленджиком, принадлежит одному или нескольким предпринимателям. Об этом сегодня, 26 января, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, не став разглашать их имена.
При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что Кремль «не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев».
По словам Пескова, журналистов, которые интересовались вопросом, что над дворцом под Геленджиком находится зона, в пределах которой нельзя летать, «переадресовали в ФСО».
ИА Newstes уже сообщало: президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи со студентами заявил, что так называемый дворец под Геленджиком, который ему приписан в «расследовании» блогера Алексея Навального, не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам. Он назвал это «монтажом и компиляцией». Как подчеркнул российский лидер, эти слухи специально были запущены, чтобы попытаться «промыть мозги» россиянам, которые посмотрели фильм блогера.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у президента нет дворца под Геленджиком, назвав фильм вернувшегося из Германии Навального лохотроном, псевдорасследованием и прогнозируемой информатакой. Спикер Кремля подчеркнул, что «вся собственность президента России декларируется ежегодно, она изложена в публикуемой ежегодной декларации». Пресс-секретарь также обратил внимание на то, что в конце псевдорасследования указаны реквизиты для перевода денег, пояснив, что это — главная цель подобных публикаций.
Напомним, что в Сети появились фильм и публикация, в котором рассказывается о комплексе резиденций под Геленджиком стоимостью 100 млрд рублей.
Дважды осужденный условно за хищения Навальный был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по «делу Ив Роше». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из ФРГ. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.