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Подставила плечо: Дженнифер Энистон поддержала Джейсона Судейкиса после его расставания с Оливией Уайлд

Подставила плечо: Дженнифер Энистон поддержала Джейсона Судейкиса после его расставания с Оливией Уайлд

После разрыва 36-летней Оливии Уайлд и 45-летнего Джейсона Судейкиса свою поддержку актеру, как утверждают инсайдеры, предложила 51-летняя Дженнифер Энистон. Говорят, что теперь они регулярно общаются, а Джен дает советы Джейсону, как ему справиться с личными переживаниями и начать новый этап в своей жизни в качестве одинокого мужчины.

Она была для него настоящей опорой на протяжении всего этого кошмара. Они разговаривают и переписываются каждый день. Джен делилась с ним своими способами, которые могли бы помочь ему справиться с переживаниями, такими как медитация и йога, а также подбадривала его и приглашала на зум-вечеринки, где он мог бы отвлечься,

— говорят инсайдеры.

Энистон хорошо знает, что такое публичный разрыв: в 2005 году она рассталась с Брэдом Питтом, который ушел от нее к Анджелине Джоли, и это активно обсуждалось в СМИ. Так что в этом деле у нее есть определенный опыт.


Джейсон Судейкис и Дженнифер Энистон

Источники также сообщили, что Дженнифер всегда восхищалась характером Джейсона и считает его замечательным парнем, "который заслуживает гораздо лучшего".

Тесное общение пары, по мнению инсайдеров, может привести к их роману.

Это как раз тот тип парня, который бы ей понравился. Они идеально подходят друг другу, и сейчас Джен готова к новым отношениям,

— считают они.

Напомним, что Уайлд и Судейкис расстались еще год назад, однако известно об этом стало лишь в конце прошлого года. Влюбленные были вместе восемь лет. За время их отношений у них родилось двое детей: в 2014 году на свет появился их сын Отис, а в 2016 году — дочь Дэйзи.

После расставания с Джейсоном Оливия уже нашла счастье в личной жизни и начала встречаться с 26-летним музыкантом Гарри Стайлсом. Свои отношения они сначала не афишировали, а когда о новом романе бывшей невесты узнал Судейкис, он, по словам источников, был подавлен.


Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

С Судейкисом Энистон знакома давно — они вместе снимались в фильмах "Мы — Миллеры", "Несносные боссы" и "Охотник за головами". Видимо, тогда они и сблизились и стали хорошими друзьями.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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