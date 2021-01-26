ПриватБанк выиграл дело против Коломойского

Анастасия Иванова

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и отменил постановление Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2020 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 23 июня 2020 года. Данным решением было удовлетворено ходатайство 38 компаний, связанных с группой "Приват", которыми ПриватБанку было запрещено употреблять любые действия по возврату 247 АЗС, переданных банком в лизинг, сообщает Finbalance.Отмечается, что согласно судебным материалам, в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами Приватбанка, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от ПриватБанка 247 АЗС.В дальнейшем эти компании передали указанные АЗС в аренду для 38 компаний-операторов (которые являются истцами в упомянутом деле).Задолженность компаний-лизингополучателей перед ПриватБанком превышает 2 млрд грн, а банк принимает меры по расторжению соответствующих договоров финансового лизинга и возврата объектов лизинга, которые находятся в аренде у компаний-заявителей.На конец третьего квартала 2020 года объем портфеля кредитов и дебиторской задолженности по финансовому лизингу, которую он связывает с бывшими акционерами, составил 217,3 млрд грн.