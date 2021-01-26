Проект об ограничении сроков кассационной жалобы принят во втором чтении

Влада Некрасова

Тема: Пленарное заседание Госдумы 26 января 2021 года

Поправками в Уголовно-процессуальный кодекс предлагается установить двухмесячный срок на обжалование приговора в «сплошной кассации» в целях упорядочения процедуры кассационного производства и соблюдения разумных сроков судопроизводства.

Предполагается, что лицо, пропустившее этот срок, сможет обжаловать вступившие в законную силу приговор или иное итоговое судебное решение по уголовному делу, но уже по правилам «выборочной кассации»

Кассационные жалоба и представление, подлежащие рассмотрению в порядке «сплошной кассации», можно будет подать в течение двух месяцев со дня вступления приговора или иного итогового судебного решения в законную силу. А для осужденного, содержащегося под стражей, — в тот же срок, исчисляемый со дня вручения ему копии такого судебного решения.

Верховный суд предложил установить срок для подачи кассационной жалобы

Наряду с этим предлагается установить правовой механизм, позволяющий восстановить пропущенный по уважительной причине срок кассационного обжалования итогового судебного решения. Если срок был пропущен по иным причинам или же суд отказал в его восстановлении, то законопроект все равно даёт право подать кассационную жалобу по правилам выборочной кассации.

В пояснительной записке отмечается, что с закреплением правил сплошной кассации производство в суде кассационной инстанции утратило характер «исключительной стадии процесса и приобрело фактически черты ординарной проверочной стадии».

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