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Рейтинг Форекс брокеров

Выбор подходящего брокера является одним из ключевых факторов, влияющих на ваш успех в торговле на ранке Форекс. Но с чего начать и какого делового партнера выбрать на первом этапе свой карьеры трейдера?

Конечно, вы можете самостоятельно сравнить отдельные компании в данной финансовой отрасли и выбрать ту, которая лучше всего соответствует вашим предпочтениям. Но мы предлагаем вашему вниманию небольшой рейтинг Форекс брокеров, наиболее актуальный в 2021 году.

Основные факторы при выборе брокера Форекс

Как правило, подобные рейтинги предоставляют и учитывают огромное количество параметров всевозможных компаний и их форекс-счетов. Наиболее важными факторами при выборе брокера является информация о расходах на содержание внутренних счетов компаний, а также валюты, в которых они хранятся. Далее важно понимать, какой размер минимального депозита необходим для начала инвестирования.

Немаловажным вопросом является и безопасность всех предоставляемых брокеру данных о трейдере. Это очень важный вопрос, от которого напрямую зависит сохранность ваших денежных средств. Размер финансового плеча, наличие всех необходимых инструментов для торговли – все это уже второстепенно, но также важно для успешной торговли на рынке Форекс.

Выбираем брокера Форекс

Инвестирование на рынки Forex в последнее время стало не только модным, но и очень прибыльным вариантом заработка. На европейском рынке сейчас существуют уже десятки, если не сотни торговых операторов, предоставляющих услуги брокера и обещающих высокие проценты в рекордно короткие сроки. Так что выбирать надежного партнера стоит очень аккуратно.

Тем не менее, какого брокера выбрать Форекс, всегда остается за вами. Ниже представлен небольшой рейтинг наиболее актуальных Форекс брокеров в текущем, 2021 году.

CMC Markets

CMC Markets UK – это довольно крупное европейское акционерное общество с филиалом в Варшаве, контроль за которым осуществляет центральное Управление финансового надзора. Всю брокерскую деятельность данного оператора отображает их небольшой, но емкий девиз ­– диверсифицировать ваши инвестиции, используя для этого тысячи финансовых инструментов.

Данный финансовый брокер Форекс работает с акциями и ETF, сырьем и товарами, криптовалютой и облигациями. У компании есть собственная форекс-платформа NextGeneration, которая доступна, как для настольных (стационарных) компьютеров, так и для мобильных устройств на базе Android и iOS (iPad и iPhone).

XM Broker

XM Broker – это форекс-брокер, деятельность которого регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра, а для клиентов из Евросоюза – Управлением финансового надзора Великобритании. Это позволяет торговать самыми популярными валютными парами, такими как USD/EUR или USD/GBP. Кроме того, здесь можно инвестировать в фондовые индексы или драгоценные металлы. XM очень популярен среди трейдеров по всему миру, включая и пользователей из России.

Tickmill

Tickmill – крупный британский брокер, очень популярный среди российских пользователей. Его деятельность регулируется FCA (Великобритания), что дает все участникам торгов серьезную гарантию безопасности денежных средств. Британский брокер предоставляет возможность покупать и продавать популярные валютные пары, фондовые индексы или драгоценные металлы. Он пользуется очень хорошей репутацией на отечественном рынке, благодаря чему данную компанию и можно наблюдать в этом рейтинге.

Admiral Markets

Admiral Markets – еще один брокер из Европы, который только набирает популярность среди российских трейдеров. Открыть брокерский счет здесь чрезвычайно просто и интуитивно понятно. Деятельность брокера регулируется Управлением финансового надзора (FCA) и Эстонским FSA. Благодаря низким требованиям к минимальному депозиту платформа представляет особый интерес для новичков в мире трейдинга.

# Бизнес

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