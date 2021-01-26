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Резолюция об импичменте Трампу передана в Сенат

Резолюция об импичменте Трампу передана в Сенат

Представители нижней палаты Конгресса США передали вечером 25 января в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента страны Дональда Трампа.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Статья обвинения в резолюции всего одна — подстрекательство к мятежу.

Сам процесс по импичменту начнется после 8 февраля.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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