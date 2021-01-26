РФПИ: «Спутник V» вскоре будет зарегистрирован более чем в 25 странах

Лидия Мартынова

В ближайшую пару недель российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована более чем в 25 странах. Об этом сегодня, 26 января, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Наша вакцина „Спутник V“ сейчас зарегистрирована в 14 странах и будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшие пару недель», — сказал он.

Как сообщало ИА Newstes , еще в августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Заявки на приобретение поступили более чем от 50 стран, «Спутник V» уже зарегистрировали ОАЭ, Венгрия, Белоруссия, Туркмения, Сербия, Венесуэла, Аргентина, Парагвай, Палестина, Боливия и Алжир.