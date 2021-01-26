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Роскачество обнаружило в пряностях кишечную палочку и плесень

Роскачество обнаружило в пряностях кишечную палочку и плесень

Эксперты Роскачества провели проверку пряностей и обнаружили в них кишечную палочку и плесень. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 26 января на сайте организации.

Специалисты исследовали девять видов пряностей 15 торговых марок из России, Польши, Австрии и Хорватии на наличие патогенных микроорганизмов, плесеней, кишечной палочки и пестицидов. Речь идёт о таких пряностях как лавровый лист, красный острый перец, паприка, куркума, корица, кунжут, тмин, чеснок и гвоздика. По данным экспертов, вся продукция изготовлена по собственным нормативным документам или без указания документов.

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Были выявлены нарушения по микробиологическим показателям. В частности, в красном молотом остром перце «Просто» было зафиксировано превышение по количеству бактерий (КМАФАнМ). В Роскачестве пояснили, что превышение по количеству бактерий может связано, например, с неправильным хранением готовой продукции.

В куркуме «Едим дома» и паприке Vegeta обнаружено превышение по количеству плесени. По данным организации, в пряностях одной и той же торговой марки встречались сразу несколько нарушений. Так, в паприке «Индана» обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение по количеству по плесени, а в куркуме той же торговой марки — превышение по количеству бактерий КМАФАнМ.  Кроме того, в  красном молотом перце марки Cykoria S.A. зафиксированы превышения по количеству бактерий и по плесени, а в лавровом листе — превышение по плесени.

Специалисты также выяснили, действительно ли в упаковке находится заявленный продукт. В результате исследований по биомаркерам зафиксировано, что при производстве пяти видов пряностей семи торговых марок могло использоваться сырье низкого качества. Это паприка «Индана», «Мастер Док», Kotanyi, Vegeta, корица молотая Cykoria S.A. и Haas, гвоздика целая «Индана», Cykoria S.A, чеснок гранулированный «Галео», семена тмина Cykoria S.A. 

Ранее сообщалось, что во время проверки овсяных хлопьев 23 торговых марок Роскачество не выявило нарушений в составе продукта. При этом эксперты выявили ряд несоответствий. Отмечается, что хлопья проверили по 453 показателям: 400 — различные пестициды, 34 — показатели качества, 19 — дополнительные показатели безопасности.

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По материалам: pnp.ru

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