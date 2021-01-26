Российское движение школьников в День студента возвело по всей стране зачетки из снега и льда и призвало ровесников к осознанному выбору профессии﻿﻿﻿

Вадим Карасев

Активисты Российского движения школьников (РДШ) при поддержке Российских студенческих отрядов (РСО) в День студента, 25 января, провели всероссийскую акцию "Поступай как знаешь". Участники мероприятия собрались рядом с учебными заведениями и на городских площадях с целью возвести ледяные и снежные арт-объекты в форме зачетных книжек, скульптур студентов, а также призвать сверстников к осознанному выбору будущей профессии.

Ключевое мероприятие акции походило в Москве около главного корпуса Российского университета дружбы народов. Участники высекли изо льда большую зачетку и снежные фигуры, а ледовые скульпторы провели мастер-класс для детей. Акцию поддержали исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, заместитель министра науки и высшего образования Наталья Бочарова, ректор РУДН Олег Ястребов, представители студенческих отрядов.

"Почти у каждого школьника есть идея по поводу будущей профессии, университета, куда бы он хотел поступить, и кем стать. Но не всегда у ребят хватает сил и мотивации довести желаемое до конца, а иногда они просто идут на поводу у чужого мнения, забывая про собственные мечты. Именно поэтому цель нашей акции "Поступай как знаешь" — пробудить в школьниках осознанное отношение к выбору будущей профессии и вуза, чтобы они уже сейчас научились слышать себя, осознали свои стремления и способности", — отметила исполнительный директор РДШ Ирина Плещеева.

Акцию поддержали и в других регионах России. В Мурманске у корпуса Мурманского арктического государственного университета активисты РДШ слепили большую снежную зачетную книжку. В Сыктывкаре перед государственным университетом имени П. Сорокина активисты РДШ не только возвели снежную скульптуру, но и провели танцевальный флешмоб. В Екатеринбурге местом проведения акции стал Свердловский областной педагогический колледж. Там студенты колледжа вместе с активистами движения возвели из снега объемную зачетную книжку, которая расположена напротив входной группы и встречает каждого студента, мотивируя на успешную сдачу зимней сессии.

"Я не знаю, многие ли из вас уже выбрали, в какой вуз поступать, но хочу пожелать вам слушать родителей и принимать их советы, но делать так, как знаете вы сами. Всегда слушайте свое сердце и свои желания, ведь все, что вы делаете, нужно делать с любовью, и ваши действия никогда не должны приносить вред другим людям", — заключила замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова.