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С 1 февраля крупные школы Бурятии начнут работать в штатном режиме

С 1 февраля крупные школы Бурятии начнут работать в штатном режиме

Крупные школы Бурятии с количеством обучающихся свыше 1000 человек полностью перейдут на очную форму обучения с 1 февраля. Соответствующее решение было принято на заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования и науки.

«В настоящее время в данных образовательных учреждениях обучение организовано в частичном дистанционном формате. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 30% контингента обучались удаленно. Смены чередовались по истечении двух недель», – уточняется в информационном режиме.

Всего в республике 28 школ с количеством обучающихся свыше 1000 детей, из которых 22 находятся в столице республики.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову и министру образования и науки Бурятии Баиру Жалсанову обеспечить весь комплекс профилактических мероприятий в этих школах.

# Общество
По материалам: edu.ru

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