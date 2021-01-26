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Школьники Иркутской области будут изучать науку о сне

Школьники Иркутской области будут изучать науку о сне

В образовательном центре «Персей» открыт набор учащихся старших классов на профильную смену «Введение в сомнологию. Физиология и патология сна», которая пройдетс 1 по 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

К участию приглашаются ученики 10–11-х классов.

Регистрация продлится до 28 января. Ребятам предстоит написать мотивационное письмо по заданному профилю, чтобы пройти конкурсный отбор.

Занятия будут проходить на базе Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека, их проведут сотрудники Лаборатории сомнологии и нейрофизиологии, врачи-педиатры, врачи функциональной диагностики, неврологи.

Программа обучения состоит из трех блоков. Первый из них – теоретические занятия с элементами курсов нейробиологии, нейрофизиологии, нейрохимии сна, патологии и экологии сна. 

Второй – практические занятия, направленные на освоение методик, применяемых в лаборатории сомнологии и нейрофизиологии.

Завершится курс научно-исследовательской работой по выбранной тематике с использованием оборудования лаборатории.

# Общество
По материалам: edu.ru

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