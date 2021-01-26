Снятие негативного влияния: 4 ситуации, когда нужно сделать это незамедлительно

Вадим Карасев

Негативное влияние на нас могут оказывать не только люди, но и события. Эксперты рассказали, как снимать негатив и в каких ситуациях это необходимо делать, чтобы навредить себе и своей удаче.

Очень важно не только бороться с негативом, но и предотвращать саму возможность его появления. Эксперты в области биоэнергетики считают, что негатив вызывают чаще всего наши собственные жалобы. Они портят здоровье, лишают нас удачи. Прекратите корить судьбу и воспользуйтесь предложенными ниже способами избавления от негатива, и тогда ваша жизнь станет намного лучше.

Как снимать негатив

Практика «Щит». Это довольно простая практика, похожая на медитацию. Для ее осуществления вам необходимо представить, что вы находитесь вне досягаемости проблем и негативной энергии. Вы окружены невидимым щитом, который отражает все попытки людей расстроить вас, вывести вас из себя. Обязательно постарайтесь представлять себя и то, как чужие неприятные слова и мнения отскакивают от вашего биополя. Только вы сами решаете, будут чужие поступки или слова вас расстраивать или нет. Эта практика призвана дать вам понять, что отрицательная энергетика не может никак на вас влиять, пока вы ей не позволите это делать.

Слова-пароли и аффирмации. Если вы чувствуете, что кто-то или что-то начинает вам мешать, делает вас тревожными и грустными, обязательно возьмите на вооружение правильные слова, которые нужно произносить про себя:

Ситуации, в которых это важнее всего

«я принимаю только хорошее»;«все плохое обходит меня стороной»;«я сильный/сильная»;«ничто не изменит моего счастья».

Когда вас кто-то критикует. Критика бывает искренней и полезной, посылаемой с любовью и уважением. Но она также может быть бессмысленной и токсичной. Если вы чувствуете, что слова человека заставляют вас терять уверенность и расстраиваться, то обязательно пользуйтесь описанными выше техниками. Это не даст токсичному человеку установить над вами власть.

Когда вы с кем-то поругались. Каждый может поссориться с кем-то в автобусе или в метро, в очереди, на улице, на рабочем месте. Лучше не дожидаться, пока дело дойдет до прямых оскорблений. Нужно просто уйти, либо первым извиниться. Это не будет трусостью. Это будет проявлением мудрости. В любом случае, доза негатива будет получена. Не откладывайте на потом очищение своего биополя от этого энергетического мусора.

Наплыв ностальгии. В прошлом нет ничего плохого, если только это не негативные воспоминания. Если вы по какой-то причине вспомнили что-то неприятное из прошлого, скажите себе «сейчас этого нет», «это больше не властно надо мной». Это вам поможет. Не давайте прошлому влиять на ваше настоящее.

Если у вас что-то не получается. Мы склонны корить себя за то, что у нас что-то не выходит. Это нормально, но порой самокритика выходит из-под контроля. Мы не просто расстраиваемся, а накручиваем себя, думая, что все потеряно и ничего не изменить. В такой ситуации описанные выше методики тоже будут крайне полезными.