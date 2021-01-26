США в ожидании обвала доллара: каковы последствия для экономики России

Алексей Вольцев

Америке не хватает сбережений, а это предвещает ослабление доллара. О тревожных перспективах американской валюты предупреждает доктор экономических наук, бывший член совета директоров Федеральной резервной системы США Стивен Роуч.

В публикации Bloomberg он напоминает о своем прогнозе относительно падения котировок доллара на 35% к концу 2021 года и рассуждает о том, что обвал доллара только начинается.

«Чистый коэффициент внутренних сбережений (net domestic savings rate) в Америке опустился до самого низкого уровня за всю историю измерений, сделав таким образом экономику страны еще более зависимой от иностранных денег», — констатирует Роуч.

По его словам после первоначального резкого роста в марте прошлого года доллар стал стремительно падать на фоне распространения пандемии коронавируса в Соединенных Штатах, начавшегося в марте 2020 года. Он снизился на 10% или на 12% относительно валют главных торговых партнеров Америки, и в результате, по данным нескольких широких долларовых индексов, опустился до самого низкого уровня с начала 2018 года.

«Но и это еще не конец, — считает экономист. — Если основываться на весьма непопулярном прогнозе, который я сделал в июне относительно падения котировок доллара на 35% к концу 2021 года, то мы пока находимся всего лишь в третьем раунде бейсбольного матча из девяти. Если прогноз сбудется, то это станет важным восклицательным знаком в первый год правления 46-го президента Америки Джо Байдена».

Итак, по отношению к своим основным конкурентам сегодня доллар торгуется на самом низком уровне с начала 2018 году. Три главные причины, по которым происходит падение доллара, по версии Роуча, таковы: резкое увеличение дефицита текущих платежей бюджета США, рост котировок евро и пассивная реакция Федеральной резервной системы, «которая мало что будет делать в ответ на любое ослабление доллара».

«Если доллар будет слабеть, то инвесторы станут активнее переключаться на иные рынки, у развивающихся рынков появятся новые возможности для роста», — пояснил ИА Newstes доцент кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета, кандидат экономических наук Аяз Алиев.

По его прогнозам, в этом случае мы увидим активный переток капитала на сравнительно более рискованные активы с более высокой доходностью.

«Это затронет и российскую экономику, — отмечает Аяз Алиев. — При этом переток капитала способен разогреть рынки развивающихся стран, которые и так не страдают из-за отсутствия роста. Не исключена угроза инфляции, что вынудит центральные банки выбирать между поднятием ставок и укреплением локальных валют».

Как указывает экономист, при ослаблении доллара глобальные игроки задумаются о новых валютах в резервах, которые могли заменить теряющий силу доллар.

«Если рубль был бы менее волатильным и более стабильным, то мог бы повысить свою долю в международных расчетах, резервах и повысить привлекательность экономики РФ, — считает эксперт. — Возможно, рубль сможет повысить свою стоимость на 10−15%, в случае устойчивого снижения доллара, но эта корелляция не так однозначна».

«Слабый доллар, скорее всего, вызовет рост цен на сырьевые товары, номинированные в долларах. Тут нефть первая, которая должна стоить дороже, что безусловно выгодно российской экономике, — полагает аналитик. — Спекулятивный капитал будет менее актуален и возможно банки будут больше заинтересованы кредитовать реальный сектор, да и в целом экономику».

При этом Аяз Алиев уточняет, что если доллар и потеряет к валютам развитых стран, то такое ослабление доллара ещё не обязательно будет означать его слабость к валютам развивающихся стран, в частности к российскому рублю».