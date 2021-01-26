Студенты и педагоги колледжей Дагестана организовали тематическую выставку

Алексей Вольцев

Студенты и преподаватели колледжей Дагестана организовали выставку, посвященную 100-летнему юбилею республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Тематическая экспозиция знакомит с национальными костюмами и изделиями традиционных народных промыслов.

Кизлярский профессионально-педагогический колледж представил модели из коллекции «Краски Дагестана», «Узоры Дагестана», выполненные в фольклорном стиле, а также танцевальные костюмы.

Колледж сферы услуг города Хасавюрта продемонстрировал коллекцию стилизованных женских костюмов «Ритмы гор», созданную по мотивам ногайского национального наряда.

Колледж народных промыслов и туризма в г. Дербенте представил на выставке паласы со старинными национальными орнаментами, коллекцию национальных костюмов «Дружба народов», разнообразные виды украшений, а также кувшины, вазы и сувенирную продукцию.

Технический колледж подготовил коллекцию кукол ручной работы в традиционных национальных костюмах народов Дагестана.