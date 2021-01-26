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Студенты ОмГПУ приняли участие в волонтерском проекте «Педагогический – врачам»

Студенты ОмГПУ приняли участие в волонтерском проекте «Педагогический – врачам»

Студенты Омского государственного педагогического университета приняли участие в волонтерском проекте «Педагогический – врачам», сообщает пресс-служба вуза.

Они помогают детям врачей, работающих в «красной зоне».

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года 33 государственных педагогических вуза стали подведомственными организациями Минпросвещения России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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