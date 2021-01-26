Студенты ОмГПУ приняли участие в волонтерском проекте «Педагогический – врачам»
Сегодня, 04:40 Анастасия Иванова
Студенты Омского государственного педагогического университета приняли участие в волонтерском проекте «Педагогический – врачам», сообщает пресс-служба вуза.
Они помогают детям врачей, работающих в «красной зоне».
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года 33 государственных педагогических вуза стали подведомственными организациями Минпросвещения России.
По материалам: edu.ru