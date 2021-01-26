Театрам и музеям могут разрешить без торгов сдавать в аренду площадь под общепит

Алексей Вольцев

Учреждения культуры могут получить право без проведения аукциона передавать в аренду помещения для оказания услуг общественного питания и продажи сувенирной продукции. Законопроект, принятый в первом чтении Госдумой, сенаторы рассмотрят на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 26 января.

Правительственная инициатива позволит организациям культуры без проведения аукциона передавать в аренду помещения для оказания услуг общественного питания и продажи сувенирной продукции. Также театрам и музеям предлагается дать право без проведения торгов передавать имущество, относящееся к сценическому оформлению спектакля и стационарному сценическому оборудованию по договорам аренды или безвозмездного пользования.

Порядок и условия заключения подобных договоров аренды, а также перечень передаваемого движимого имущества будут определять кабмин.

В настоящее время организации культуры предоставляют в аренду помещения организациям, предложившим лучшую цену на аукционе без учета каких-либо качественных критериев и возможности влияния на конечную цену продукции, реализуемой арендаторами. Арендаторы компенсируют свои расходы на аренду, включая их в стоимость реализуемой продукции. При этом, как отмечается в документе, на практике посетителям организаций культуры «предлагается приобрести кондитерскую либо сувенирную продукцию по значительно завышенной цене, при этом не всегда высокого качества».

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Стационарное сценическое оборудование (сборные подиумы, оборудование для декораций, звуковое оборудование) и сценическое оформление спектакля (декорации, костюмы, бутафория) готовятся под конкретный спектакль (представление). В связи с изменением репертуара такое имущество оказывается невостребованным и может быть передано иному лицу для использования в театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных целях. Такое имущество представляет интерес только для тех, кто работает над постановкой аналогичного спектакля (представления) или приобрел права на такое сценическое оборудование и оформление. По оценке правительства, применение норм антимонопольного законодательства в части проведения торгов в данном случае является избыточным.

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