Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тимошенко назвала "справедливую цену" на газ для украинцев

Тимошенко назвала "справедливую цену" на газ для украинцев
"Батькивщина" призывает Верховную раду начать работу с уменьшения цены на газ. У политсилы есть рецепт быстрого и эффективного решения тарифного кризиса.

Об этом заявила председатель политсилы Юлия Тимошенко во время выступления на согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов.

По ее словам, причиной сегодняшнего кризиса является решение семилетней давности, когда без каких-либо обоснований, с коррупционной целью украинцев лишили дешевого газа собственной добычи.

Уже тогда это позволило предыдущей власти поднять цены в 11 раз. Нынешняя власть не только не сломала эту преступную схему, но и продолжила грабить людей, поднимая цены еще больше, убеждена Тимошенко.

"По результатам проведенного государственного аудита НАК "Нафтогаз" вывел из страны 225 миллиардов гривен, и 75 миллиардов не доплатил в бюджет. То о чем мы здесь сейчас говорим? Когда пришла новая власть, она должна была бы выжигать это каленым железом. Где уголовные дела о выведенных 225 миллиардов человеческих денег? Где уголовные дела против Коболева, против Витренко, против всех предшественников, которые все это делали?" - подчеркнула Тимошенко.

Она призвала сломать коррупционный механизм, который действует под эгидой власти, и защитить людей. Для этого, по ее словам, у Верховной рады есть все полномочия.
Прежде всего, убеждена Тимошенко, нужно немедленно принять давно поданный "Батькивщиной" законопроект №1177, по которым гражданам Украины отпускался бы газ собственной добычи с рентабельностью не выше 30%.

Законом также нужно определить, что газ из газовых хранилищ отпускается по той же цене, по которой он был закачан, с учетом стоимости хранения и транспортировки. Это, по ее словам, позволит снизить цену топлива для населения.

"Цена на газ не будет выше, чем три гривны за кубометр, а не семь гривен, как сейчас", - заявила Тимошенко.

Она также подчеркнула, что ради скорейшего принятия этого решения "Батькивщина" готова отозвать свой законопроект и подать совместный - от имени всех фракций парламента.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Власти Литвы будут внимательнее оценивать приезжающих в страну российских артистов
Власти Литвы будут внимательнее оценивать приезжающих в страну
Главы МИД Ирана и России обсудят Нагорный Карабах
Главы МИД Ирана и России обсудят Нагорный Карабах
На Украине закончился уголь для отопления страны
На Украине закончился уголь для отопления страны
Дочь Мадонны Лурдес Леон устроила перепалку в инстаграме. Теперь в сети обсуждают ее странные комментарии
Дочь Мадонны Лурдес Леон устроила перепалку в инстаграме. Теперь в
Лунный календарь стрижки волос на февраль 2021 года
Лунный календарь стрижки волос на февраль 2021 года
Более 3,5 тысячи учебных мест создано в школах Алтайского края за год
Более 3,5 тысячи учебных мест создано в школах Алтайского края за год
Школьники Иркутской области будут изучать науку о сне
Школьники Иркутской области будут изучать науку о сне
В Сочи стартовал фестиваль научно-популярный фестиваль "Открытый кампус Сириуса"
В Сочи стартовал фестиваль научно-популярный фестиваль "Открытый
Порошенко призвал ввести уголовную ответственность за аферы с вакцинированием
Порошенко призвал ввести уголовную ответственность за аферы с
В Москве представили новую книгу РВИО "Освобождение Европы от нацизма: проблемы научной интерпретации"
В Москве представили новую книгу РВИО "Освобождение Европы от
Правительство России утвердило план мероприятий на семь лет по Десятилетию детства
Правительство России утвердило план мероприятий на семь лет по
Норильский «IT-куб» предлагает программы для юных разработчиков и программистов
Норильский «IT-куб» предлагает программы для юных разработчиков и

Топ на сегодня

Бывший глава Пентагона назвал F-35 куском дерьма
Бывший глава Пентагона назвал F-35 куском дерьма
В Израиле нашли новый опасный штамм COVID
В Израиле нашли новый опасный штамм COVID
В Венесуэле рассказали о результатах тестирования «Спутника V»
В Венесуэле рассказали о результатах тестирования «Спутника V»
В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров среди глав регионов
В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров среди глав регионов
В США ожидают нового этапа отношений с Ираном
В США ожидают нового этапа отношений с Ираном

Еще по теме

Тимошенко назвала парламентское большинство «мафией»
Партия Тимошенко начинает акцию за отмену подорожания газа
Это самый аморальный, коррупционный и антисоциальный бюджет, – Тимошенко
Тимошенко возвращает любовь украинцев