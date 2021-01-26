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Третий сезон «Мандалорца» начнут снимать в апреле

Третий сезон «Мандалорца» начнут снимать в апреле
В сети нашли намёк на то, что съёмки третьего сезона «Мандалорца» начнутся уже в этом апреле.
Эта информация появилась на сайте FTIA — Альянса независимого кино и телевидения, — где датой старта производства указано 5 апреля 2021-го. Съёмки при этом пройдут в Лос-Анджелесе.
Точной даты премьеры у продолжения пока что нет, но сериал должен вернуться на экраны в 2022 году.
Вместо него в конце 2021-го выйдет спин-офф про Бобу Фетта, который, предположительно, расскажет о криминальных разборках героя после финала второго сезона «Мандалорца». Премьера «Книги Бобы Фетта» намечена на 24 декабря.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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