Третий сезон «Мандалорца» начнут снимать в апреле

Анастасия Иванова

В сети нашли намёк на то, что съёмки третьего сезона «Мандалорца» начнутся уже в этом апреле.Эта информация появилась на сайте FTIA — Альянса независимого кино и телевидения, — где датой старта производства указано 5 апреля 2021-го. Съёмки при этом пройдут в Лос-Анджелесе.Точной даты премьеры у продолжения пока что нет, но сериал должен вернуться на экраны в 2022 году.Вместо него в конце 2021-го выйдет спин-офф про Бобу Фетта, который, предположительно, расскажет о криминальных разборках героя после финала второго сезона «Мандалорца». Премьера «Книги Бобы Фетта» намечена на 24 декабря.