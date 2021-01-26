«Укрэнерго» заявило об угрозе для страны: события ночи 25 января

Лидия Мартынова

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций сократились до исторического минимума (455 тысяч тонн), что не дает гарантий для энергобезопасности страны. Об этом заявил главный диспетчер компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко на заседании Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг 25 января. «Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тысяч тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тысяч тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает», — цитирует его «Таймер Одесса». По словам Зайченко, в течение минувшей морозной недели энергосистему Украины удалось сбалансировать благодаря увеличению импорта электроэнергии из Белоруссии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране вакцинация от коронавирусной инфекции Covid-19 начнётся уже в феврале. «Уже в феврале начнётся вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре на Украину поступит 1 млн доз вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. Президент подчеркнул, что по итогам усиленного карантина на Украине количество выздоровевших превысило число заболевших.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 26 января, встретится со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Иранский министр прибудет в Москву из Баку в рамках турне, которое посвящено урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Эта тема, как ожидается, и станет одной из главных на предстоящих переговорах. Вместе с тем, стороны также не обойдут вниманием проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вопросы, связанные с преодолением кризиса в Сирии.

27 января вице-премьеры России, Армении и Азербайджана планируют встретиться в Москве, чтобы обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе. С российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с армянской — Мгер Григорян, с азербайджанской — Шахин Мустафаев. Вице-премьерам предстоит обсудить сразу несколько возможных проектов, в частности строительство железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань (азербайджанский эксклав), а также Армению и Россию. Сейчас для связи с Нахичеванью у Азербайджана есть только авиасообщение.

Азербайджан и Армения должны воздержаться от риторики, мешающей политическому диалогу, и как можно скорее реализовать положения трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом говорится в принятой 25 января резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по докладу мониторингового комитета за 2020 год. Ассамблея отметила «роль России в урегулировании нагорнокарабахского конфликта» и призвала Ереван и Баку «как можно скорее выполнить положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, касающиеся гуманитарных вопросов», подчеркивается в документе. ПАСЕ также рекомендовала «немедленно приступить к обмену военнопленными, уважать культурное наследие, воздерживаться от риторики, мешающей политическому диалогу».

Литва, Латвия и Эстония не производят вооружение, а покупают его, вкладывая немалые средства в развитие военной промышленности других стран. Это не может не отразиться негативно на экономических перспективах прибалтийских государств, заявил корреспонденту ИА Newstes президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По мнению российского эксперта, руководство Литвы, Латвии и Эстонии проводит достаточно непродуманную политику, вкладывая деньги своих военных бюджетов в чужую промышленность.

Новая американская администрация исходит из того, что наличие различных разногласий и противоречий в отношениях США и России не является поводом для того, чтобы отказываться от продления двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Это подчеркнул в понедельник, 25 января, президент США Джозеф Байден. «Я нахожу, что мы можем и действовать во взаимных интересах наших стран (как в случае с новым ДСНВ), так и ясно давать понять России, что мы [американские власти] чрезвычайно обеспокоены ее поведением, будь то в случае с Алексеем Навальным, [хакерской атакой через программное обеспечение компании] SolarWinds или сообщениями о денежных вознаграждениях за головы американцев в Афганистане», — заявил на пресс-конференции руководитель вашингтонской администрации.

Президент США Джозеф Байден поддержал импичмент своему предшественнику, республиканцу Дональду Трампу, но усомнился, что сторонники процедуры наберут достаточно голосов для вынесения обвинительного приговора."Я считаю, что это должно произойти», — указал Байден в ответ на вопрос, касавшийся процедуры импичмента Трампа. При этом, как отмечает CNN, демократ выразил сомнения относительно того, что по итогам слушаний в Сенате Конгресса США резолюция об импичменте экс-президента наберет достаточное число голосов (67) для признания его виновным по единственной статье обвинения — подстрекательство к мятежу. Для этого необходимо, чтобы против Трампа выступили по меньшей мере 17 сенаторов-республиканцев.