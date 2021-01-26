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УлГПУ им. И.Н. Ульянова организует инновационный форум совместно с образовательными организациями Беларуси

УлГПУ им. И.Н. Ульянова организует инновационный форум совместно с образовательными организациями Беларуси

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова организует инновационный образовательный форум совместно с образовательными организациями Гродненской области (Республика Беларусь), сообщает пресс-служба вуза.

Форум «Реализация научно-образовательного потенциала региональных инновационных площадок: вклад в систему образования» состоится 4 февраля в УлГПУ им. И.Н. Ульянова в рамках X Фестиваля науки в Ульяновской области.

Целью мероприятия является развитие профессиональных педагогических сообществ посредством обмена опытом и результатами инновационной деятельности образовательных организаций Ульяновской области и Гродненской области.

Форум будет организован в формате Zoom-конференции.

# Интересное / Общество
По материалам: edu.ru

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