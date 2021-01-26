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Уровень доверия украинцев к Зеленскому продолжает падать, - опрос

Уровень доверия украинцев к Зеленскому продолжает падать, - опрос
Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. За действующего президента проголосовали бы 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, на втором месте - Петр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором.
Далее идут Юлия Тимошенко (соответственно, 8% и 11,8%), Юрий Бойко (7,4% и 11%), Игорь Смешко (6% и 8,9%), Виктор Медведчук (5% и 7,5%), Владимир Гройсман (3,9% и 5,8%).

В опросе моделировались две пары второго тура: Зеленский и Порошенко и Порошенко и Бойко.

В паре Зеленский и Порошенко 30,6% среди всех респондентов поддержали бы Зеленского, а за Порошенко отдали бы свой голос 24,9% респондентов. В пересчете к тем, кто определился с выбором, 55,2% поддержали бы Зеленского, а 44,8% - Порошенко. Разница между кандидатами превышает погрешность, поэтому в такой паре состоянию на конец января больше набирает Зеленский.

В паре Бойко и Порошенко 33,9% среди всех респондентов проголосовали бы за Бойко, а 30,1% - за Порошенко. Среди тех, кто определился с выбором, 53% голосуют за Бойко, 47% - за Порошенко. Однако разница между кандидатами в пределах погрешности, поэтому формально по результатам опроса они имеют примерно одинаковую поддержку.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 22 января 2021 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки телефонных номеров опрошено 1005 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1%
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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