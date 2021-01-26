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В Архангельскую область поступили 10 новых школьных автобусов

В Архангельскую область поступили 10 новых школьных автобусов

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский вручил представителям пяти районов Поморья ключи от десяти школьных автобусов.

«За четыре года, с 2016-го по 2019-й, в регион было поставлено 85 автобусов, а благодаря поддержке президента и Правительства России только в конце прошлого года мы получили еще 65. Это далеко не предел, будем работать дальше, чтобы обновить весь парк», – отметил Александр Цыбульский.

Всего же в 2020 году в регион поступило 75 машин, они закуплены благодаря участию Архангельской области в федеральном проекте по поставке специализированной техники в субъекты Федерации. Кроме того, регион приобретает технику и за собственные средства. Так, только в 2020 году закуплено десять машин, уточняют в пресс-службе Министерства образования и науки региона.

Глава области подчеркнул, что на сегодняшний день подвоз детей в школы осуществляется в 181 муниципальном образовании, в этом задействовано порядка 300 школьных автобусов.

«Около семи тысяч детей каждый день садятся в автобусы и едут к месту учебы. Наша задача – сделать так, чтобы эта дорога была комфортной и безопасной. А это можно сделать, в том числе обновляя парк автомобильной техники и ставя на маршруты новые современные российские машины, – считает Александр Цыбульский. – Надеюсь, что наши школьники почувствуют новый уровень комфорта и будут в тепле и уюте добираться до своих учебных заведений».

В текущем году в рамках государственной программы на закупку школьных автобусов будет направлено порядка 14 миллионов рублей в виде субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области.

# Общество
По материалам: edu.ru

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