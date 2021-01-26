В Хабаровском крае идет набор детей в центр цифрового образования «IT-куб»

Анастасия Иванова

В Хабаровском крае начался прием заявок на обучение в новом центре цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Набор идет по пяти направлениям: «Основы программирования на Си-подобных языках» (для детей старше 11 лет), «Системное администрирование», «Искусственный интеллект», «Программирование на языке Java» и «Программирование на языке Python» (для школьников старше 13 лет).

Занятия проводятся на бесплатной основе по одному из выбранных направлений.

«IT-куб» расположен на базе Краевого центра образования.

Для записи в «IT-куб» необходимо оставить предварительную заявку, заполнив форму на сайте itcube.kco27.ru.

Центр «IT-куб» – инновационная площадка дополнительного образования, деятельность которой направлена на развитие компетенций школьников в области программирования.