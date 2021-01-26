Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Хабаровском крае идет набор детей в центр цифрового образования «IT-куб»

В Хабаровском крае идет набор детей в центр цифрового образования «IT-куб»

В Хабаровском крае идет набор детей в центр цифрового образования «IT-куб»

В Хабаровском крае начался прием заявок на обучение в новом центре цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Набор идет по пяти направлениям: «Основы программирования на Си-подобных языках» (для детей старше 11 лет), «Системное администрирование», «Искусственный интеллект», «Программирование на языке Java» и «Программирование на языке Python» (для школьников старше 13 лет).

Занятия проводятся на бесплатной основе по одному из выбранных направлений.

«IT-куб» расположен на базе Краевого центра образования.

Для записи в «IT-куб» необходимо оставить предварительную заявку, заполнив форму на сайте itcube.kco27.ru.

Центр «IT-куб» – инновационная площадка дополнительного образования, деятельность которой направлена на развитие компетенций школьников в области программирования.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Растение-паразит отказалось от 44 % генов, но приобрело взамен немало других
Растение-паразит отказалось от 44 % генов, но приобрело взамен немало
Виды газона для дачного участка
Виды газона для дачного участка
В Турции второй год фиксируется тотальное банкротство малого бизнеса
В Турции второй год фиксируется тотальное банкротство малого бизнеса
С 1 февраля крупные школы Бурятии начнут работать в штатном режиме
С 1 февраля крупные школы Бурятии начнут работать в штатном режиме
В Хабаровском крае идет набор детей в центр цифрового образования «IT-куб»
В Хабаровском крае идет набор детей в центр цифрового образования
На конкурсе «Большая перемена» стартовала неделя самоуправления
На конкурсе «Большая перемена» стартовала неделя самоуправления
8 законов энергии во Вселенной: как заставить энергетические потоки работать на вас
8 законов энергии во Вселенной: как заставить энергетические потоки
Песков ответил, кому может принадлежать приписываемый Путину «дворец»
Песков ответил, кому может принадлежать приписываемый Путину «дворец»
ПриватБанк выиграл дело против Коломойского
ПриватБанк выиграл дело против Коломойского
Жириновский призвал россиян не ездить в "коварную" Турцию
Жириновский призвал россиян не ездить в "коварную" Турцию
Система из шести экзопланет удивила ученых
Система из шести экзопланет удивила ученых
FKA Twigs поделилась подробностями абьюзивных отношений с Шайей Лабафом: "Мне не разрешалось смотреть мужчинам в глаза"
FKA Twigs поделилась подробностями абьюзивных отношений с Шайей

Топ на сегодня

В СБУ оценили возможность российского вторжения в Украину
В СБУ оценили возможность российского вторжения в Украину
«Положительная динамика» — врачи оценили состояние премьера Абхазии
«Положительная динамика» — врачи оценили состояние премьера Абхазии
"Меня выпроваживают как бомжа!": Собчак вспомнила, как оказалась "на дне" из-за алкоголя
"Меня выпроваживают как бомжа!": Собчак вспомнила, как оказалась "на
В Москве представили новую книгу РВИО "Освобождение Европы от нацизма: проблемы научной интерпретации"
В Москве представили новую книгу РВИО "Освобождение Европы от
Увидеть уход Эрдогана и умереть: турецкий политик признался в сокровенном
Увидеть уход Эрдогана и умереть: турецкий политик признался

Еще по теме

Второй «IT-куб» открылся в Хабаровске
В Иркутской области откроется первый центр цифрового образования «IT-куб»
В пермский «IT-куб» зачислены первые 400 школьников
В Саратовской области открылся первый центр цифрового образования «IT-куб»