В Хабаровском крае идет набор детей в центр цифрового образования «IT-куб»
В Хабаровском крае начался прием заявок на обучение в новом центре цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.
Набор идет по пяти направлениям: «Основы программирования на Си-подобных языках» (для детей старше 11 лет), «Системное администрирование», «Искусственный интеллект», «Программирование на языке Java» и «Программирование на языке Python» (для школьников старше 13 лет).
Занятия проводятся на бесплатной основе по одному из выбранных направлений.
«IT-куб» расположен на базе Краевого центра образования.
Для записи в «IT-куб» необходимо оставить предварительную заявку, заполнив форму на сайте itcube.kco27.ru.
Центр «IT-куб» – инновационная площадка дополнительного образования, деятельность которой направлена на развитие компетенций школьников в области программирования.