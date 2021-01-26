В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят, как помочь школьникам справиться с лавиной информации, которая обрушивается на них в интернете

Анастасия Иванова

27 января в 15:00 по московскому времени на федеральном портале «Российское образование» состоится прямой эфир нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». Тема этого выпуска – «Как сделать информационное пространство детей безопасным?».

Дети, как и взрослые, пользуются множеством сервисов в интернете. Это и социальные сети, и чаты, и мессенджеры, и электронная почта, и новостные ленты, и различные ресурсы, в том числе образовательные. В Сети размещено большое количество умной, полезной и важной информации. Но есть посты, игры, ссылки откровенно провокативные, которые несут опасный, разрушительный контент.

Какие информационные каналы выбирают сегодня школьники? Как помочь детям разобраться в информационных потоках, уберечь их от негатива, если даже взрослые подчас поддаются на умелые провокации, размещенные в Интернете? Какие особенности подростковой психологии важно учитывать педагогам и родителям?

Эксперты программы:

– Андрей Сиденко, абсолютный победитель конкурса «Учитель года – 2013», участник топ-10 самых влиятельных педагогов мира в 2015 году, руководитель направления по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского»,

– Алексей Бабетов, директор гимназии № 210 «Корифей», г. Екатеринбург,

– Ирина Кузнецова, победитель Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2020» в номинация «Блоги и сообщества ПРО Образование, на которые стоит подписаться», Instagram-аккаунт сrazy.lira,

– Елена Шпагина, доцент кафедры юридической психологии и права Московского государственного психолого-педагогического университета, кандидат психологических наук, юрист.

Модератор дискуссии – Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель ИД «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду.

Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование». Следите за тематикой программ в наших анонсах