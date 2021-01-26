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В Эстонии пост премьер-министра впервые в истории страны заняла женщина

В Эстонии пост премьер-министра впервые в истории страны заняла женщина

Женщин-политиков в мире с каждым годом становится все больше. Вчера пост премьер-министра Эстонии заняла 43-летняя Кая Каллас, ставшая первой женщиной в истории страны в этой должности.

Таким образом, Эстония стала единственной страной в мире, которой управляют женщины (в 2016 году президентом страны была избрана Керсти Кальюлайд, ставшая первой женщиной — главой этого государства. — Прим. ред.).

В 1999 году в возрасте 22 лет Кая Каллас окончила юридический факультет Тартуского университета со степенью бакалавра права, а затем стала работать адвокатом.


Ее политическая карьера началась 10 лет назад, когда она стала членом Партии реформ Эстонии. Еще через год ее избрали в эстонский парламент, где она в течение трех лет возглавляла Комитет по экономическим вопросам.

В 2014 году она прошла в Европарламент, где стала членом Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике.


Весной 2018 года она была избрана председателем Партии реформ Эстонии.

Впервые на пост премьер-министра президент Керсти Кальюлайд выдвинула кандидатуру Каллас в 2019 году, но тогда эту должность занял Юри Ратас. 13 января, после его отставки, Кальюлайд снова настояла на своем и опять предложила кандидатуру Каи на пост премьер-министра. Вчера парламент проголосовал за нее.

Кая Каллас замужем за банкиром Арво Халликом и воспитывает 10-летнего сына Стена от предыдущих отношений.

Помимо эстонского, Кая владеет четырьмя языками (английским, русским, финским и французским), а среди ее главных увлечений — спорт, в частности лыжи и гольф.



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По материалам: spletnik.ru

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