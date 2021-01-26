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В Карелии в рамках программы «Земский учитель» в школы планируют привлечь 17 педагогов

В Карелии в рамках программы «Земский учитель» в школы планируют привлечь 17 педагогов

В Карелии в рамках программы «Земский учитель» в школы планируют привлечь 17 педагогов, сообщает ГТРК «Карелия».

В прошлом году к работе в сельских школах региона приступили 19 учителей из разных регионов России.

Программа «Земский учитель» инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она озвучена в феврале 2019 года в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию и призвана стать одним из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества.

По программе «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей).

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрены средства в объеме более 1653,33 миллиона рублей в 2020 году, 1226,17 миллиона рублей в 2021 году, 1179,35 миллиона рублей в 2022 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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